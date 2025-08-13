13 sierpnia w Dzierzkowicach-Podwodach doszło do nagłego osunięcia ziemi w terenie leśnym.

Do tego groźnego zdarzenia doszło w środę (13.08) po godzinie 15 w miejscowości Dzierzkowice-Podwody w powiecie kraśnickim. Podczas spaceru w lesie nagle osunęła się ściana ziemna, przysypując dwoje dzieci w wieku 8 i 11 lat.

Szybka reakcja uratowała życie

Jak przekazali strażacy, jedno z dzieci zostało całkowicie przysypane. Dzięki natychmiastowej reakcji dorosłych opiekunów dzieci zostały wydobyte jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W chwili przejęcia przez zespół ratownictwa medycznego dzieci były przytomne i znajdowały się pod opieką medyków.

Na miejsce zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej, policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku oraz karetkę pogotowia. Działania straży pożarnej ograniczyły się do zabezpieczenia terenu, aby zapobiec dalszym osunięciom. - W związku z ostatnimi tygodniami wakacji przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas wypoczynku. Apelujemy o zapewnienie dzieciom stałej opieki, zwłaszcza w miejscach, gdzie może występować ryzyko utonięć lub innych niebezpiecznych zdarzeń - apelują strażacy.