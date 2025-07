Złoto z czasów PRL. Te monety PRL mogą być warte fortunę

Spis treści

Monety z czasów PRL-u. Dziś to prawdziwe złoto

Choć PRL już dawno odszedł do historii, niektóre jego ślady potrafią dziś zaskakiwać wartością. Okazuje się bowiem, że stare monety, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu krążyły po kieszeniach milionów Polaków, dziś mogą być warte majątek. Czasem nawet kilka, a w wyjątkowych przypadkach kilkadziesiąt tysięcy złotych! Najcenniejsze są rzadkie roczniki, wersje próbne lub egzemplarze z błędami menniczymi, których wybito niewiele lub które nigdy nie trafiły do masowej produkcji. Co ciekawe, kolekcjonerzy gotowi są zapłacić fortunę za takie unikaty pod warunkiem, że są dobrze zachowane. Poniżej dzięki uprzejmości portalu Eska.pl zamieszczamy kilka zdjęć rzadkich monet.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te rzadkie monety z PRL-u są warte fortunę! Sprawdź, czy masz je w domu

PRL-owskie perełki numizmatyczne. Ile kosztują dobrze zachowane monety?

Tak jak wspominaliśmy, w świecie numizmatyki liczy się nie tylko rzadkość danej monety, ale też jej stan. Tym samym monety PRL-u w idealnym stanie potrafią zaskoczyć swoją wartością, nawet jeśli chodzi o niskie nominały. Idealnym na to przykładem jest moneta o nominale 1 zł z 1957 roku, która została sprzedana na aukcji za ponad 8 tysięcy złotych. To jednak nie koniec! 10 groszy z 1973 roku bez znaku mennicy, w stanie menniczym może osiągnąć cenę nawet 20 000 zł. Mogłoby się wydawać, że to zwyczajna moneta, ale brak znaku produkcji sprawia, że to prawdziwy biały kruk. Jeśli jesteście ciekawi innych przykładów, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.

Nie tylko monety. Kolekcjonerzy polują również na to

Choć to monety PRL-u przyciągają największą uwagę mediów, świat kolekcjonerów nie kończy się na numizmatach. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się również banknoty z czasów PRL, wazony, kryształy, zabawki czy nawet meble. Jeśli więc masz któryś z takich przedmiotów w domu, dowiedz się, czy być może nie jest on warty fortunę!