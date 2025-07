Spis treści

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie. Wiedzieli to także nasi dziadkowie, a nawet ich rodzice, którzy w trudnym czasie PRL-u witali na świecie swoje pociechy. Co ciekawe, w Polsce Ludowej obowiązywała swoista moda na konkretne imiona, które dziś mogą wydawać się archaiczne, ale kiedyś były symbolem codzienności. Niektóre z nich przeżywają dziś swój renesans tak jak np. imię Antonii czy Zofia, lecz są także inne, które mimo silnych korzeni i obecności w kulturze zniknęły z metryk niemal całkowicie. Idealnym tego przykładem może być pewne żeńskie imię, które właśnie w okresie PRL-u biło rekordy popularności, a dziś mało kto o nim pamięta.

W PRL-u było hitem. Dziś rodzice nie biorą go pod uwagę

W czasach PRL-u, kiedy Polska zmagała się z trudami codzienności, pewne imię rozbrzmiewało w szkołach, biurach i na podwórkach. Mowa o imieniu Genowefa, które, choć nie jest łatwe ani dźwięczne, to ma solidne, słowiańsko brzmiące korzenie i niesie ze sobą aurę godności. W latach 50., 60. i 70. było symbolem kobiety silnej, pracowitej i skromnej - wartości bardzo cenionych w tamtym okresie. Dodatkowo imię to nierzadko nosiły bohaterki ludowych opowieści, a także postacie literackie i filmowe z okresu PRL, często ukazywane jako "matki Polki" lub gospodarne kobiety z ludu.

Znaczenie imienia Genowefa

Imię Genowefa ma długą historię i głębokie znaczenie, choć dziś jest rzadko spotykane. Pochodzi najprawdopodobniej z języka celtyckiego lub germańskiego, a jego pierwotna forma to Genovefa lub Genevieve. Mówi się, że kobiety o tym imieniu dbają o więzi rodzinne, troszczą się o najbliższych oraz o domowe ognisko. Genowefy to osoby silne, barwne i znaczące w swoich środowiskach.

Ile osób w Polsce nosi imię Genowefa?

W Polsce na lipiec 2025 roku imię Genowefa w Polsce nosi 46 380 osób, a ostatni raz zdecydowano się je nadać w 2015 roku, więc aż 9 lat temu. Czy imię kiedykolwiek powróci jeszcze do swojej popularności sprzed lat? Bardzo możliwe, lecz rodzice muszą przekonać się do tak oryginalnego i unikatowego wyboru, to pewne.