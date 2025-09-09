Nie chodzisz do szkoły? Uwaga w dzienniku to najmniejszy problem. Grozi wiele tysięcy grzywny

Nieobecność w szkole może drogo kosztować i to nie tylko ucznia. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących frekwencji. Projekt przewiduje, że przekroczenie 25 proc. nieobecności w ciągu roku szkolnego będzie uznawane za niespełnianie obowiązku szkolnego. Rodzicom w takiej sytuacji grozić mogą wielotysięczne grzywny.

Frekwencja uczniów w szkole na świeczniku rządu

Frekwencja w szkołach od lat stanowi wyzwanie zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. Zdarza się, że uczniowie odpuszczają pojedyncze lekcje, przedłużają sobie weekendy, wyjeżdżają na wakacje w trakcie roku szkolnego czy po prostu unikają zajęć, które uważają za mniej istotne. Choć dla wielu bywa to postrzegane jako "niewinne wagary", w dłuższej perspektywie obniżona obecność na lekcjach przekłada się na wyniki w nauce, a także realizację obowiązku szkolnego. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie frekwencją szkolną postanowiło zająć się Ministerstwo Edukacji Narodowej.

MEN bierze się za frekwencję. Uczniowie nie będą mogli opuszczać lekcji

Ministerstwo Edukacji Narodowej ma w planach wprowadzić zmiany od września 2026 roku, które mogą kosztować rodziców nawet do 50 tys. zł za nieobecność dzieci w szkołach. Zgodnie z nowymi zasadami uczniowie mogliby opuścić jedynie  25 proc. zajęć w ciągu roku szkolnego, a przekroczenie tego limitu uznawane będzie jako niespełnienie obowiązku szkolnego.

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie administracyjnym, a więc najpierw rodzice otrzymują wezwanie do wypełnienia tegoż obowiązku. Następnie jeśli nie ma odzewu, dyrektor placówki kieruje sprawę do gminy o wszczęcie egzekucji. I to właśnie tutaj zaczynają się prawdziwe problemy, bowiem taki organ może nałożyć na rodziców czy opiekunów prawnych maksymalnie 10 tys. zł jednorazowo i do 50 tys. zł kary łącznie. Co ważne, grzywny mogą zostać umorzone, jeśli dziecko zacznie wypełniać obowiązek szkolny.

Absencja uczniów w szkołach

Aktualnie limit nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi 50% i dotyczy to zarówno miesięcznego, jak i rocznego okresu szkolnego. W praktyce więc uczeń może opuścić naprawdę ogromną liczbę zajęć i wciąż może być promowany do następnej klasy. Nowe regulacje mają zmienić podejście do frekwencji uczniów w szkołach - czy to się uda? Tego jeszcze nie wiemy, lecz z pewnością jest to jakieś rozwiązanie problemu, który towarzyszy placówkom edukacyjnym od lat.

