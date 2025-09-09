Ukryty sygnał przy przejściach dla pieszych. Tysiące osób korzysta nieświadomie

Przejścia dla pieszych są podstawowym elementem infrastruktury drogowej w Polsce. To dzięki nim piesi mogą w sposób bezpieczny przekraczać jezdnię, niezależnie od natężenia ruchu. Najczęściej spotykane są tzw. "zebry", czyli pasy wyznaczone białymi liniami, a w miejscach o większym zagrożeniu dodatkowo stosuje się sygnalizację świetlną. Coraz częściej przejścia wzbogacane są także o nowoczesne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, takie jak sygnalizatory dźwiękowe czy specjalne nawierzchnie dla osób niewidomych. Mało kto jednak wie, że przy wielu sygnalizacjach kryje się dodatkowe udogodnienie. Pod obudową przycisku do zmiany świateł znajduje się bowiem niewielki element, który może pomóc wielu spacerowiczom.

Ukryta funkcja na przejściach dla pieszych

Codziennie mijamy żółte przyciski przy przejściach dla pieszych, które służą do uruchamiania zielonego światła. Mało kto jednak wie, że kryją one znacznie więcej niż funkcję wywołania sygnalizacji świetlnej. Pod standardową obudową przycisku znajduje się ukryty guzik, który aktywuje sygnalizację wibracyjną. Kiedy światło dla pieszych pozostaje czerwone, przycisk milczy, a gdy zapala się zielone, zaczyna wibrować, sygnalizując osobom niewidomym i niedowidzącym moment rozpoczęcia przejścia.

Co ciekawe, to nie jedyna ukryta funkcja. Na bocznych ściankach obudowy często znajdziemy wypukły schemat przejścia z oznaczeniem pasów oraz wysp dzielących jezdnię. To rozwiązanie stanowi dotykowy plan, który umożliwia orientację w przestrzeni osobom słabowidzącym.

Mandaty dla pieszych. Ile wynosi mandat na przejściu dla pieszych?

Mimo że przejścia dla pieszych coraz częściej są wyposażane w sygnalizację świetlną i dodatkowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, wciąż wielu pieszych decyduje się przechodzić na czerwonym świetle. To wykroczenie, które nie tylko stwarza realne zagrożenie na drodze, ale także grozi mandatem. Zasadniczo za przejście na czerwonym świetle grozi 200 zł mandatu, jednak kwota ta może wzrosnąć jeśli pieszy swoją decyzją stworzył zagrożenie na drodze.