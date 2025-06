Chcieli tak nazwać syna. Ekspert nie gryzł się w język: imię dla psa

Jakie imię wybrać dla dziecka? To ważna decyzja

Wybór imienia dla dziecka to jedna z pierwszych i najważniejszych decyzji, jakie podejmują rodzice. To nie tylko kwestia gustu, ale także odpowiedzialność. Nie dziwi więc, że niektóre wybory wzbudzają kontrowersje, zwłaszcza gdy odbiegają od tradycji czy kojarzą się negatywnie w kulturze masowej lub historii.

Zdarza się, że pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego mają wątpliwości, czy zgłoszone imię spełnia wszystkie wymagania prawa – czy nie jest ośmieszające, nieprzyzwoite albo potencjalnie krzywdzące dla dziecka. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi Rada Języka Polskiego, której opinie pomagają urzędnikom podjąć właściwą decyzję. Tak było i tym razem, gdy jedno z nietypowych imion wywołało konsternację.

Rodzice chcieli nazwać dziecko "Neron". RJP zareagowała

Niecodzienna sytuacja miała miejsce we Wrześni, gdzie kierowniczka tamtejszego Urzędu Stanu Cywilnego zwróciła się do Rady Języka Polskiego z pytaniem, czy imię Neron można zaakceptować, czy też ma ono charakter ośmieszający. Choć odpowiedź Rady nie zakwalifikowała imienia jako ośmieszającego, to jednak nie pozostawiła złudzeń co do jego negatywnego wydźwięku.

Profesor Stanisław Dubisz, językoznawca reprezentujący Radę, podkreślił, że imię to "może mieć charakter odstręczający". Przypomniał, że Neron – najbardziej znany nosiciel tego imienia – był rzymskim cesarzem, który w historii i kulturze zapisał się jako tyran, prześladowca chrześcijan i symbol okrucieństwa. Dodatkowo profesor zwrócił uwagę na fakt, że imię Neron funkcjonuje dziś w języku potocznym jako popularne imię dla psa.

To imię często psa groźnego, atakującego ludzi i – niejednokrotnie – specjalnie szkolonego do tych celów - powiedział prof. Dubisz, cytuje portal chillizet.pl.

W dobie indywidualizmu wielu rodziców chce, by ich dziecko wyróżniało się już od pierwszych dni. Jednak warto pamiętać, że imię towarzyszy człowiekowi przez całe życie i może wpływać na jego relacje, samoocenę i sposób, w jaki postrzegają go inni. Przypadek z imieniem Neron pokazuje, że warto podejść do wyboru imienia z rozwagą i odrobiną wyczucia. Oryginalność to nie wszystko – czasem klasyka sprawdza się po prostu najlepiej.

