Wchodzą zmiany w paleniu drewnem. Nowy zakaz obowiązuje od 7 września

Nowe przepisy dotyczące spalania drewna weszły w życie 7 września, zmieniając zasady dla energetyki zawodowej.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zakazuje energetyce zawodowej spalania drewna innego niż tzw. energetyczne, chroniąc zasoby leśne.

Spalanie drewna w indywidualnych gospodarstwach domowych, w kominkach czy piecach, pozostaje dozwolone na dotychczasowych zasadach.

Drewno od lat jest jednym z najchętniej wybieranych paliw – szczególnie w polskich domach, gdzie kominki i piece wciąż cieszą się ogromną popularnością. Dla wielu osób to nie tylko sposób na ogrzewanie, ale też element tradycji i domowej atmosfery. Teraz jednak pojawiły się nowe przepisy, które zmieniają zasady dotyczące jego spalania. Co dokładnie się zmieniło i kogo obejmą regulacje?

Nowe przepisy dotyczące spalania drewna

7 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadza istotne zmiany w zasadach dotyczących spalania drewna. Od teraz energetyka zawodowa nie może spalać drewna innego niż tzw. energetyczne. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie wykorzystywania pełnowartościowego surowca przemysłowego w sektorze energetycznym. Zgodnie z rozporządzeniem, drewno energetyczne to takie, które nie nadaje się do wykorzystania przemysłowego lub możliwości jego zastosowania poza energetyką są ograniczone.

Celem nowych przepisów jest ochrona zasobów leśnych i ograniczenie spalania drewna, które mogłoby znaleźć zastosowanie w przemyśle, np. w meblarstwie czy budownictwie. Energetyka zawodowa ma korzystać wyłącznie z surowca o niższej jakości, który nie nadaje się do dalszego przetworzenia.

Spalanie w domach nadal dozwolone

Co ważne, nowe przepisy dotyczą wyłącznie sektora energetycznego. Indywidualne gospodarstwa domowe, takie jak użytkownicy kominków czy pieców na drewno nie są objęte zakazem. Oznacza to, że palenie drewnem w domach nadal będzie możliwe na dotychczasowych zasadach.

Przypominamy, że w Polsce nie ma ogólnokrajowego zakazu palenia drewnem. Regulacje są wprowadzane na poziomie lokalnym, głównie w ramach uchwał antysmogowych. Jedynym miastem, gdzie obowiązuje całkowity zakaz spalania drewna (i węgla) jest Kraków.