Potężny karambol na S19! Zderzyło się co najmniej 17 pojazdów

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-19 21:41

Na trasie S19 w województwie lubelskim doszło w piątek wieczorem (19 grudnia) do poważnego karambolu. W zdarzeniu brało udział co najmniej 17 pojazdów. Przyczyną kolizji była gęsta mgła, która ograniczyła widoczność na drodze. W wyniku zdarzenia droga w kierunku Rzeszowa została zablokowana, a policja zorganizowała objazdy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać kilka godzin.

Karambol na S19 w Lubelsk.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Pusta autostrada rozciąga się w głąb obrazu, zanikając w gęstej, szarej mgle. Droga ma trzy pasy ruchu, rozdzielone białymi liniami – ciągłą z lewej strony i przerywaną w centralnej części. Na autostradzie poruszają się samochody, których czerwone światła tylne i jasne reflektory przednie są wyraźnie widoczne w warunkach słabej widoczności. Po lewej stronie jezdni biegnie metalowa barierka ochronna, za którą widoczne są niewyraźne zarysy przydrożnych obiektów i drzew.

Do karambolu doszło około godziny 20:30, pomiędzy węzłami Modliborzyce i Janów Lubelski Północ. Jak informuje RMF FM, na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i policja.

Karambol zablokował S19. Zderzyło się co najmniej 17 pojazdów!

Gęsta mgła, która spowiła województwo lubelskie w piątkowy wieczór (19 grudnia), była główną przyczyną karambolu na trasie S19. Ograniczona widoczność sprawiła, że kierowcy nie byli w stanie odpowiednio zareagować na zmieniającą się sytuację na drodze, co doprowadziło do serii kolizji.

Jak podaje portal "lublin112.pl", w części pojazdów są zakleszczone osoby. Karetki pogotowia ściągane są z dwóch województw. Osiem osób zostało przewiezionych do szpitala. Stan poszkodowanych jest stabilny.

– Zderzyło się 17 samochodów. Strażacy, którzy brali udział w działaniach, przy użyciu sprzętu hydraulicznego rozcinali niektóre pojazdy – powiedział st. kpt Michał Tyra ze straży pożarnej w Janowie Lubelskim w rozmowie z rmf24.pl.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych. 

Objazdy i utrudnienia na trasie S19

W związku z zablokowaniem jezdni w kierunku Rzeszowa, policja wprowadziła objazdy przez miejscowość Modliborzyce. Objazd prowadzi od węzła Modliborzyce przez drogę wojewódzką nr 857, następnie drogą wojewódzką nr 848 do węzła Janów Lubelski Północ.

Utrudnienia na trasie S19 mogą potrwać kilka godzin. Policja szacuje, że droga zostanie odblokowana dopiero w późnych godzinach nocnych. Kierowcy planujący podróż w tym rejonie powinni wziąć pod uwagę wydłużony czas przejazdu lub skorzystać z alternatywnych tras.

Źródło: RMF FM, lublin112.pl

Super Express Google News
Karambol na Mokotowie. Zderzyło się siedem pojazdów. Jedna osoba trafiła do szpitala
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KARAMBOL