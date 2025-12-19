Potężny karambol na S19! Zderzyło się co najmniej 17 pojazdów

Do karambolu doszło około godziny 20:30, pomiędzy węzłami Modliborzyce i Janów Lubelski Północ. Jak informuje RMF FM, na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe i policja.

Karambol zablokował S19. Zderzyło się co najmniej 17 pojazdów!

Gęsta mgła, która spowiła województwo lubelskie w piątkowy wieczór (19 grudnia), była główną przyczyną karambolu na trasie S19. Ograniczona widoczność sprawiła, że kierowcy nie byli w stanie odpowiednio zareagować na zmieniającą się sytuację na drodze, co doprowadziło do serii kolizji.

Jak podaje portal "lublin112.pl", w części pojazdów są zakleszczone osoby. Karetki pogotowia ściągane są z dwóch województw. Osiem osób zostało przewiezionych do szpitala. Stan poszkodowanych jest stabilny.

– Zderzyło się 17 samochodów. Strażacy, którzy brali udział w działaniach, przy użyciu sprzętu hydraulicznego rozcinali niektóre pojazdy – powiedział st. kpt Michał Tyra ze straży pożarnej w Janowie Lubelskim w rozmowie z rmf24.pl.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych.

Objazdy i utrudnienia na trasie S19

W związku z zablokowaniem jezdni w kierunku Rzeszowa, policja wprowadziła objazdy przez miejscowość Modliborzyce. Objazd prowadzi od węzła Modliborzyce przez drogę wojewódzką nr 857, następnie drogą wojewódzką nr 848 do węzła Janów Lubelski Północ.

Utrudnienia na trasie S19 mogą potrwać kilka godzin. Policja szacuje, że droga zostanie odblokowana dopiero w późnych godzinach nocnych. Kierowcy planujący podróż w tym rejonie powinni wziąć pod uwagę wydłużony czas przejazdu lub skorzystać z alternatywnych tras.

Źródło: RMF FM, lublin112.pl

