Nowe przepisy budowlane, wchodzące w życie od stycznia 2026 roku, przyniosą znaczące zmiany w zakresie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

Wprowadzony zostanie zakaz montażu ogrodzeń z ostrymi zakończeniami, a także obowiązek instalacji fotowoltaiki w budynkach.

Dowiedz się, które konkretnie typy ogrodzeń zostaną zakazane i jakie obiekty będą musiały zainwestować w odnawialne źródła energii.

Zmiany w prawie budowlanym

Co jakiś czas prawo budowlane w Polsce ulega zmianom, odpowiadając na potrzeby społeczne, technologiczne i ekologiczne. Nowe przepisy mają na celu nie tylko usprawnienie procesów budowlanych, ale także poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia obywateli. Co ciekawe, tym razem zmiany, które wejdą w życie od stycznia 2026 roku, mogą być dla wielu Polaków zaskoczeniem - szczególnie te dotyczące ogrodzeń. Wprowadzony zostanie zakaz bowiem montowania niektórych ich typów, co wywołuje szerokie dyskusje wśród właścicieli nieruchomości. To jednak tylko część szerszego pakietu zmian, które obejmują także obowiązkowe instalacje fotowoltaiczne. Co konkretnie się zmieni?

Zakaz ogrodzeń z ostrymi zakończeniami

Zgodnie z nowym projektem, rząd planuje wprowadzenie zakazu montażu ogrodzeń z ostrymi zakończeniami, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i zwierząt. W przeszłości przepisy te dotyczyły ogrodzeń do wysokości 1,8 metra, jednak od stycznia 2026 roku nowe ograniczenia obejmą wszystkie płoty do wysokości 2,2 metra. Zakaz obejmie ogrodzenia wyposażone w drut kolczasty, szpikulce, tłuczone szkło oraz inne niebezpieczne elementy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że owe zmiany mają na celu zmniejszenie ryzyka zranień osób, zwłaszcza dzieci, zwierząt domowych czy użytkowników hulajnóg i rowerów. Do tej pory odnotowywano przypadki poważnych obrażeń w wyniku kontaktu z takimi ogrodzeniami, co skłoniło rząd do zaostrzenia przepisów w tym zakresie.

Obowiązkowa fotowoltaika w nowych budynkach

Zmiany w ogrodzeniach to jednak dopiero początek. Zgodnie z informacjami podanymi na portalu biznes.interia.pl wraz z końcem grudnia przyszłego roku obowiązkowe staną się także instalacje odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Oznacza to więc, że od końca grudnia 2026 roku, budynki takie jak hotele, akademiki, budynki zamieszkania zbiorowego oraz obiekty gospodarcze o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych będą zobowiązane do zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Nowe przepisy mają na celu wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej, a także przyczynienie się do osiągnięcia celów klimatycznych Unii Europejskiej.