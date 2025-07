Śmiertelny wypadek pod Puławami. Auto 53-latki spłonęło

53-latka zginęła w płonącym aucie w niedzielę, 13 lipca. Śmiertelny wypadek miał miejsce w Łanach pod Puławami w niedzielę, 13 lipca, ok. godz. 14. Według wstępnych informacji do tragedii doszło w obszarze zabudowanym, gdy kobieta straciła nagle panowanie nad autem, zjeżdżając z drogi i uderzając w słup ogrodzenia otaczającego jedną z posesji. Chwilę później jej renaulta objęły płomienie.

- Auto w wyniku uderzenia uległo spaleniu. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 53-latka z powiatu puławskiego - poinformowała podkomisarz Kamil Karbowniczek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Na miejscu policjanci z Puław wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało kobiety zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok. Mundurowi będą teraz ustalać dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

8-letni Ksawery uratował swój dom przed spaleniem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.