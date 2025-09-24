Budowa autostrady A2 w decydującej fazie. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla regionu

Rzeczniczka Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w rozmowie z portalem slowopodlasia.pl przyznała: - Na realizowanych odcinkach A2 pomiędzy Siedlcami a miejscowością Swory, o łącznej długości prawie 50 km, wykonawcy realizują prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni ciągu głównego. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywane kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej, montowane są siatka ogrodzeniowa, ekrany akustyczne i bariery energochłonne - informuje Małgorzata Tarnowska.

Jak podkreśliła Tarnowska, nie wszystkie fragmenty budowy są na tym samym etapie. Wynika to m.in. z terminów uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na dziś zaawansowanie prac wygląda następująco:

Siedlce Południe – Malinowiec: około 85 proc.

Malinowiec – Łukowisko: około 78 proc.

Łukowisko – Swory: około 76 proc.

Spory kontraktowe i presja na wykonawców

Na części kontraktów pojawiły się roszczenia wykonawców domagających się dodatkowego czasu bądź środków finansowych. Rzeczniczka GDDKiA zaznaczyła jednak, że mimo to trwają intensywne działania, by inwestycję zakończyć jak najszybciej.

Znaczenie dla wschodniej Polski

Jeżeli plany się powiodą, oddanie nowego fragmentu autostrady A2 stanie się jednym z najważniejszych wydarzeń drogowych na wschodzie kraju. Droga nie tylko usprawni podróże między Białą Podlaską a Warszawą, ale także wzmocni komunikację całego regionu z centralną częścią Polski.