"Złapią, to najwyżej wezmą na front". Bartłomiej B. planował uciec na Ukrainę

Ruszył proces Bartłomieja B.

W poniedziałek (14.04) rozpoczął się proces Bartłomieja B., który jest oskarżony o podwójne zabójstwo oraz ucieczkę ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Mężczyzna jest pilnowany przez policjantów. Jeden z nich jest uzbrojony w karabinek. Na pytanie sędziego, czy żałuje tego, co zrobił, Bartłomiej B. odpowiedział, że żałuje. - Myślę o tym cały czas - powiedział. Co do późniejszej ucieczki ze szpitala zdradził, że planował uciec na Ukrainę. "Złapią to najwyżej wezmą na front" - mówił.

W lipcu 2024 r. policja znalazła w jednym z domów w Zagumnie (gmina Biłgoraj) zwłoki 45-letniego mężczyzny i nieprzytomnego 65-latka. Obaj mieli poważne obrażenia głowy. Starszy mężczyzna zmarł później w szpitalu. W sprawie zatrzymany został Bartłomiej B. Według ustaleń śledczych zadał bratu co najmniej trzy ciosy ostrzem siekiery w głowę, a ojca uderzył dwa razy obuchem, również w głowę.

Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego

Aresztowany mężczyzna został skierowany na obserwację sądowo-psychiatryczną do szpitala w Radecznicy (pow. zamojski), skąd uciekł w nocy z 6 na 7 października ub.r. Po 10 dniach policja zatrzymała go w pustostanie w miejscowości Żarnowa (Podkarpackie). Planował przekroczyć granicę ze Słowacją i kontynuować ucieczkę na południe Europy.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu ustaliła, że najpierw w szpitalu zdjął z rąk i nóg kajdanki, a następnie, wykorzystując nieuwagę funkcjonariuszy służby więziennej, wyszedł z sali i opuścił placówkę przez rozgiętą kratę okna w łazience. Ponadto śledczy zarzucili mu też kradzież dwóch samochodów w trakcie ucieczki.

Oskarżony przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Jako motyw zabójstwa podał konflikt rodzinny. Grozi mu dożywocie.

