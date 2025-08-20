"Obudził mnie potężny huk". Niezidentyfikowany obiekt spadł i eksplodował na Lubelszczyźnie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-08-20 7:57

Tajemnicze zdarzenie na Lubelszczyźnie. Niezidentyfikowany obiekt spadł minionej nocy na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim i eksplodował. Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Wskutek wybuchu w kilku domach powybijane zostały szyby.

Autor: KPP Łuków/ Materiały prasowe
  • Osiny (pow. łukowski, Lubelskie) – w nocy spadł niezidentyfikowany obiekt i eksplodował.
  • Policja znalazła nadpalone szczątki metalu i plastiku.
  • Wybuch wybił szyby w trzech domach, nikt nie ucierpiał.
  • Służby ustalają, czym był obiekt.

Aktualizacja, godz. 8.54.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat:

"W odniesieniu do informacji o znalezieniu szczątków obiektu na terenie powiatu łukowskiego, informujemy, że po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi. Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego. Na miejscu zdarzenia pracują odpowiednie służby, w tym żołnierze Żandarmerii Wojskowej, które prowadzą szczegółową analizę obiektu. Aktywowane zostały Lotnicze oraz Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze celem sprawdzenia rejonu zdarzenia. Obsada systemu obrony powietrznej RP prowadzi całodobową obserwację polskiej przestrzeni powietrznej, pozostając w ciągłej gotowości do zapewnienia jej bezpieczeństwa."

Wcześniej pisaliśmy:

Osiny. Obiekt spadł na pole kukurydzy i wywołał eksplozję

Jak poinformował PAP w środę asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji, po godz. 2 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat „eksplozji, wybuchu” w miejscowości Osiny w pow. łukowskim. - W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Są to nadpalone szczątki metalowe i plastikowe – sprecyzował policjant.

Służby ustalają, czym jest niezidentyfikowany obiekt. – Na miejscu są policjanci, sprawdzamy teren – dodał asp. szt. Józwik.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w trzech pobliskich domach. Jak informuje lokalny portal ŁUKÓW.TV, w ziemi powstał krater. - Obudził mnie potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby w oknach. Wyjrzałem na zewnątrz, ale niczego nie dostrzegłem. Dopiero rano zauważyłem światła policyjnych radiowozów - mówił dla Łuków.TV jeden z mieszkańców Osin.

