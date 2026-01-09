Te dwa imiona będą biły rekordy popularności w 2026 roku. W Polsce nazywa się tak ponad pół miliona osób!

W Polsce co roku tysiące rodziców staje przed ważnym wyborem - jakie imię nadać swojemu dziecku. Trendy zmieniają się z pokolenia na pokolenie, jednak niektóre imiona od lat utrzymują swoją popularność lub wracają do łask. Co ciekawe, w 2026 roku dużym zainteresowaniem mogą cieszyć się imiona, które są mocno osadzone w polskiej kulturze i dobrze rozpoznawalne w społeczeństwie.

Trendy imion w Polsce

Wybór imienia dla dziecka to jedna z pierwszych i najważniejszych decyzji, przed jaką stają przyszli rodzice. Jedni kierują się tradycją rodzinną, inni modą, a jeszcze inni brzmieniem lub znaczeniem imienia.  Z najnowszych danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku najczęściej nadawanymi imionami dla chłopców były m.in. Nikodem, Antoni, Jan, Leon czy Aleksander. Jak sytuacja będzie przedstawiała się w roku 2026? Coraz częściej mówi się, że na popularności mogą zyskać dwa męskie imiona, które - co ciekawe - już rok temu pojawiły się w zestawieniu Top 10 najczęściej nadawanych imion dla chłopców w Polsce. 

Te imiona mogą bić rekordy popularności w 2026 roku

Niektóre wybory w kwestii imion wyraźnie zyskują na znaczeniu i coraz częściej pojawiają się w prognozach ekspertów. Wszystko wskazuje bowiem na to, że w 2026 roku szczególną popularnością mogą cieszyć się imiona Kuba i Franciszek. Są one dobrze zakorzenione w polskiej tradycji, a jednocześnie wpisują się w aktualną modę na krótkie, klasyczne i łatwe do wymówienia imiona. Coraz częściej pojawiają się nie tylko w codziennym użyciu, ale także w oficjalnych statystykach i medialnych zestawieniach.

Dlaczego Kuba i Franek?

Choć imiona takie jak Nikodem, Antoni czy Jan dominują w oficjalnych rankingach popularności, to Kuba i Franek mają kilka cech, które mogą sprzyjać ich rosnącej popularności:

  • Uniwersalność i prostota – krótkie, dźwięczne imiona są często wybierane, ponieważ dobrze brzmią i są łatwe do zapamiętania.
  • Tradycja kontra nowoczesność – choć wielu rodziców wybiera tradycyjne imiona, coraz częściej decydują się na formy, które są jednocześnie klasyczne i współczesne.

Kuba i Franek zyskują na znaczeniu

Choć Kuba formalnie jest zdrobnieniem imienia Jakub, nie brakuje rodzin, które decydują się na tę formę jako oficjalne imię dziecka i to już od lat. Według analiz statystycznych imię Kuba nosi w Polsce znaczna liczba osób (17 261), a jego popularność rośnie wraz z pokoleniem młodszych rodziców, którzy często wybierają krótsze, łatwo rozpoznawalne imiona. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku Franka (564), który jest krótszą formą imienia Franciszek. 

Znaczenie imienia Jakub

Imię Jakub ma bardzo długą historię i wywodzi się z języka hebrajskiego od imienia Ja’akow. Najczęściej tłumaczone jest jako "następca". W tradycji chrześcijańskiej imię Jakub kojarzone jest z wytrwałością, zaradnością i siłą charakteru. Obecnie w Polsce imię to nosi 430 513 osób.

Znaczenie imienia Franciszek

Imię Franciszek pochodzi z języka łacińskiego (Franciscus). Imię to szczególną popularność zyskało za sprawą św. Franciszka z Asyżu, którego postać do dziś kojarzona jest z pokorą, wrażliwością i szacunkiem do natury. W kulturze europejskiej imię Franciszek symbolizuje dobroć, empatię oraz skromność. W Polsce nosi je aktualnie 138 514 osób.

