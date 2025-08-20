Po godz. 2 w nocy policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w Osinach (pow. łukowski, Lubelskie).

Na polu znaleziono nadpalone elementy metalowe i plastikowe.

Skutki: powybijane szyby w kilku domach, uszkodzony budynek gospodarczy.

Nikt nie został ranny.

Dowództwo Operacyjne WP: nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Po godz. 2 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie o eksplozji w miejscowości Osiny w pow. łukowskim. Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. W kilku domach zostały powybijane szyby. - W wyniku zdarzenia żadna osoba nie została ranna. Uszkodzeniu uległ pobliski budynek gospodarczy.Podczas penetracji terenu mundurowi ujawnili na polu metalowe i plastikowe elementy nieznanego obiektu. Czynności realizowane są pod nadzorem prokuratory. Powiadomione zostało wojsko oraz właściwe służby - informowała policja.

Minister Obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Mińsku Mazowieckim powiedział, że "najprawdopodobniej mówimy o dronie, który się rozbił". Dodał, że trwa analiza pirotechniczna, która ma stwierdzić, czy był to dron o charakterze militarnym, czy służący do przemytu.

Przed godziną 9 wojsko wydało komunika w tej sprawie. - Po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Według wstępnych ocen, może chodzić o element starego silnika ze śmigłem. Na miejscu zdarzenia pracują odpowiednie służby, w tym żołnierze Żandarmerii Wojskowej, które prowadzą szczegółową analizę obiektu. Aktywowane zostały Lotnicze oraz Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze celem sprawdzenia rejonu zdarzenia. - Obsada systemu obrony powietrznej RP prowadzi całodobową obserwację polskiej przestrzeni powietrznej, pozostając w ciągłej gotowości do zapewnienia jej bezpieczeństwa - podkreśla Dowództwo Operacyjne.