Próba ucieczki z aresztu w Lublinie. Osadzeni przepiłowali kraty i wyszli na dach

Jacek Chlewicki
PAP
2025-11-04 11:40

Dwóch tymczasowo aresztowanych mężczyzn próbowało uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie. Przepiłowali kraty w oknie celi, wydostali się na dach budynku i próbowali przedostać się dalej. Funkcjonariusze w porę zauważyli podejrzane ruchy i udaremnili ucieczkę, zanim osadzeni dotarli do pasa ochronnego.

Ucieczka z aresztu

Autor: Areszt Śledczy w Lublinie/Facebook/ Materiały prasowe
  • Dwóch osadzonych próbowało uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie.
  • Mężczyźni przepiłowali kraty w oknie celi nielegalnie posiadanym brzeszczotem.
  • Wydostali się przez okno i wspięli na dach budynku.
  • Ucieczkę udaremnili funkcjonariusze po wzbudzeniu bariery mikrofalowej.
  • Sprawę bada zespół z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Dwóch osadzonych próbowało uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie. Przepiłowali brzeszczotem kraty okienne, wyszli z celi i wspięli się na dach budynku. Funkcjonariusze udaremnili ucieczkę, zanim aresztowani dotarli do pasa ochronnego.

Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Arletę Pęconek wynika, że do zdarzenia doszło 24 października. – Osadzeni po przepiłowaniu kraty okiennej nielegalnie posiadanym brzeszczotem wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu. Po wzbudzeniu bariery mikrofalowej funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku obserwatora zauważył osadzonych i poinformował dowódcę zmiany – opisała rzeczniczka.

Obaj mężczyźni byli tymczasowo aresztowani w związku z przestępstwami „o lżejszym charakterze”. Sprawę wyjaśnia zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Mają ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. Badają także kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy.

