Dwóch osadzonych próbowało uciec z Aresztu Śledczego w Lublinie. Przepiłowali brzeszczotem kraty okienne, wyszli z celi i wspięli się na dach budynku. Funkcjonariusze udaremnili ucieczkę, zanim aresztowani dotarli do pasa ochronnego.

Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Arletę Pęconek wynika, że do zdarzenia doszło 24 października. – Osadzeni po przepiłowaniu kraty okiennej nielegalnie posiadanym brzeszczotem wyszli przez okno celi, wspinając się na dach pawilonu. Po wzbudzeniu bariery mikrofalowej funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku obserwatora zauważył osadzonych i poinformował dowódcę zmiany – opisała rzeczniczka.

Obaj mężczyźni byli tymczasowo aresztowani w związku z przestępstwami „o lżejszym charakterze”. Sprawę wyjaśnia zespół specjalistów z Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Mają ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia. Badają także kwestię ewentualnych uchybień funkcjonariuszy.