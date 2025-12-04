Idzie nowe! Takiej zmiany nie było od lat

Po 20 latach jedna z najważniejszych technologii w polskich telefonach właśnie przechodzi do historii. Orange zakończyło wyłączanie sieci 3G, oddając jej częstotliwości nowszemu LTE. Dla wielu osób to niemal niewidoczna zmiana, która po prostu przyspieszy internet i poprawi jakość rozmów. Są też jednak użytkownicy, którzy mogą odczuć ją bardzo dotkliwie - zwłaszcza jeśli od lat korzystają ze starszych modeli telefonów. Co dokładnie się zmienia, kto powinien to sprawdzić już teraz i dlaczego operatorzy w całej Polsce idą tą samą drogą?

Znika sieć 3G w Orange

Orange Polska sfinalizowało proces wyłączania sieci 3G w listopadzie 2025 r., wyłączając ostatnie nadajniki działające w paśmie 900 MHz. W praktyce oznacza to koniec zasięgu 3G w niemal całym kraju, więcej LTE w paśmie 900 MHz, rozmowy głosowe głównie przez VoLT. Operator podkreśla, że szczyt wykorzystania 3G miał miejsce lata temu, więc utrzymywanie starej sieci przestało mieć ekonomiczne i technologiczne uzasadnienie. Dla użytkowników współczesnych smartfonów przejście będzie prawie niezauważalne - telefon po prostu zaloguje się do LTE lub 5G. Problem mogą mieć osoby, które:

korzystają z bardzo starych telefonów obsługujących tylko 2G/3G, bez LTE,

mają stare karty SIM, które nie wspierają 4G/VoLTE,

używają urządzeń sprzed wielu lat.

Dlaczego 3G odchodzi do historii?

3G było rewolucją swoich czasów. W Polsce ruszyło w 2005 r. i jako pierwsze umożliwiło wygodny mobilny internet, wideorozmowy czy podstawowy streaming w telefonach. Dziś jednak standard ten jest po prostu za wolny i zbyt kosztowny w utrzymaniu w porównaniu z LTE i 5G.

Wyłączenie 3G to trend światowy - większość operatorów w Europie i Ameryce Północnej zrobiła to już wcześniej, by uwolnić częstotliwości pod nowocześniejsze technologie. W Polsce proces zaczął się na poważnie w latach 2023-2025.

Jak sprawdzić, czy twój telefon obsługuje LTE?

Chcąc sprawdzić, czy telefon obsługuje LTE, wejdź w ustawienia sieci komórkowej. Jeśli w trybie sieci widzisz opcję LTE lub 4G, urządzenie je wspiera. Dla pewności możesz też sprawdzić specyfikację modelu na stronie producenta albo w opisie telefonu. W sekcji "sieć" powinno być wyraźnie napisane "LTE/4G". Dodatkowo pojawienie się ikonki LTE/4G na pasku zasięgu potwierdza działanie w praktyce, ale jej brak może wynikać z zasięgu, ustawień lub taryfy, a nie z braku obsługi.