Nie musisz iść do spowiedzi. Kościół przebaczy grzechy bez wizyty w konfesjonale

Spowiedź jest normą, ale istnieje "tryb ratunkowy"

Czy katolik może otrzymać przebaczenie grzechów bez pójścia do konfesjonału? W normalnych warunkach odpowiedź kościoła jest jednoznaczna: sakrament pokuty to zwyczajna droga pojednania z Bogiem. Życie bywa jednak nieprzewidywalne - nagła choroba, wypadek, sytuacja zagrożenia życia mogą sprawić, że spowiedź nie jest możliwa. I właśnie na takie "ekstremalne okoliczności" kościół przewiduje jedno wyjście awaryjne. W sytuacji, gdy fizycznie nie da się dotrzeć do kapłana, człowiek nie zostaje bez żadnej nadziei. W takich momentach można oprzeć się na tym, co tradycja nazywa żalem doskonałym.

Czym jest żal doskonały i dlaczego jest tak ważny?

Żal doskonały to nie po prostu smutek z powodu grzechu. Chodzi o skruchę, która wypływa z miłości do Boga - z tego, że człowiek żałuje, iż zranił relację z nim, a nie dlatego, że boi się kary. Co ważne, taki żal może zgładzić nawet grzechy ciężkie, ale pod dwoma warunkami:

skrucha jest szczera i wypływa z miłości,

towarzyszy jej mocne postanowienie, by wyspowiadać się, gdy tylko będzie to możliwe.

Kiedy żal doskonały może zastąpić spowiedź?

Duchowni podkreślają, że mowa tu o sytuacjach takich jak np.:

ciężka choroba, gdy kapłan nie może dotrzeć na czas,

nagły wypadek lub stan zagrożenia życia,

momenty, gdy człowiek jest np. nieprzytomny, a wcześniej wzbudził w sercu skruchę,

wszelkie okoliczności, w których spowiedź jest realnie niemożliwa.

Co ważne, kapłani przestrzegają wiernych i przypominają, że takie rozwiązanie nie powinno być nadużywane. Żal doskonały nie może bowiem zastąpić sakramentu. Jego zadanie to ratowanie człowieka wtedy, gdy sakrament jest poza zasięgiem.