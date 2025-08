To też jest grzech, a katolicy o tym zapominają! Kościół ostrzega

Wielu katolików zapomina o pewnym rodzaju grzechu, który ma poważne konsekwencje duchowe, choć często umyka uwadze podczas spowiedzi.

Chodzi o tzw. grzechy cudze, czyli współudział w grzechu innych, np. poprzez zachęcanie do złego, milczenie wobec niesprawiedliwości, czy bierne przyglądanie się cierpieniu.

Kościół przypomina, że rachunek sumienia powinien obejmować nie tylko aktywne złe uczynki, ale także zaniechania dobra.

Dowiedz się, dlaczego ten zapomniany grzech jest tak istotny i jak wpływa na życie duchowe wiernych.

Spowiedź święta. Jak się spowiadać?

Spowiedź święta to jeden z najważniejszych sakramentów w kościele katolickim. Wierni przystępują do niej, by oczyścić sumienie, otrzymać rozgrzeszenie i powrócić do pełnej jedności z Bogiem. Zazwyczaj skupiamy się na konkretnych, zauważalnych grzechach - słowach, czynach czy postawach, które jawnie naruszają przykazania. Tymczasem kapłani coraz częściej zwracają uwagę na mniej oczywiste, lecz równie istotne przewinienia, które umykają naszej uwadze. Jak się okazuje, niektóre z nich mogą być groźne dla życia duchowego. Co gorsza, wielu katolików nie zdaje sobie sprawy, że je również należy wyznać w konfesjonale.

Większość wiernych tego nie wyznaje. To poważny grzech!

Dla wielu katolików spowiedź to moment oczyszczenia sumienia i szansa na duchowy reset, jednak jak się okazuje, część grzechów umyka naszej uwadze. Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę, że grzechem może być również brak reakcji na zło. Milczenie wobec kłamstwa, nieupomnienie kogoś, kto krzywdzi drugiego człowieka, czy obojętność wobec potrzebujących to nie tylko brak empatii, ale duchowa bierność, która według kościoła stanowi realne przewinienie. Duchowni zwracają uwagę, że rachunek sumienia powinien obejmować nie tylko nasze aktywne złe uczynki, ale również sytuacje, w których mogliśmy zrobić coś dobrego, a tego nie zrobiliśmy.

Nowe grzechy, z których MUSISZ się spowiadać!

Grzechy cudze – współudział w złu

Kategorią przewinień, o których wierni często zapominają, są tzw. grzechy cudze. To sytuacje, gdy nie tylko sami grzeszymy, ale również przyczyniamy się do grzechu innych. W jaki sposób? Oto kilka przykładów:

Zachęcanie kogoś do złego postępowania

Wyrażanie zgody lub przyzwolenia na niemoralne działania

Milczenie wobec niesprawiedliwości

Bierne przyglądanie się czyjemuś cierpieniu.

Kościół zwraca więc uwagę, że spowiedź to nie "wyliczanka", ale akt głębokiego zastanowienia się nad sobą. Liczy się nie tylko to, co zrobiliśmy, ale dlaczego to zrobiliśmy oraz co było przyczyną naszego błędu i co skłoniło nas do obojętności, milczenia, zła?