Seniorka przechytrzyła oszustów. Zamiast pieniędzy wyrzuciła książki

Próba oszustwa metodą „na policjanta” w Lublinie przy ul. Tumidajskiego

81-latka odebrała telefon od fałszywego pracownika poczty i rzekomego policjanta

Oszuści kazali jej wyrzucić oszczędności w reklamówce z balkonu

Seniorka zorientowała się, że to podstęp i powiadomiła syna oraz policję

Zamiast pieniędzy przygotowano książki

Fałszywy „funkcjonariusz” zabrał pakunek i został zatrzymany

34-latek z Olsztyna trafił do aresztu na 2 miesiące

Grozi mu do 8 lat więzienia

Niezliczone apele policjantów aby nie dać się oszukać, takież ostrzeżenia w mediach, wreszcie medialne informacje o licznych oszustwach, które się niestety udały - to wszystko odnosi powoli skutek. Tak jak miało to miejsce kilka dni temu w Lublinie. Do mieszkanki wieżowca przy ul Tumidajskiego zadzwonił telefon. Oszust wybrał numer z książki telefonicznej: uznał, że tradycyjne imię abonentki oraz adres na osiedlu zbudowanym przeszło pół wieku temu zapewnią mu powodzenie. Miał wielkiego pecha. Seniorka, na którą trafił dała mu do wiwatu!

- Kobieta otrzymała telefon od fałszywego pracownika poczty. Następnie zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta, który oświadczył, że rozpracowują szajkę oszustów. Kobieta miała brać udział w akcji i przygotować posiadane oszczędności - opowiada podinsp. Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie. - Sprawcy zasugerowali, aby gotówkę wyrzuciła w reklamówce z balkonu. Na dole miał czekać funkcjonariusz.

I tak w wielkim skrócie się stało. Tyle tylko, że 81-latka szybko zorientowała się, że bierze udział w oszustwie. O wszystkim poinformowała syna oraz policjantów. Mieszkańcy Lublina w reklamówce zamiast pieniędzy przygotowali dla oszusta książki, które mieli wyrzucić z balkonu.

Kiedy to zrobili, pod klatką natychmiast pojawił się "funkcjonariusz". Podjął pakunek, zrozumiał od razu, że coś tu nie gra... W tym momencie został zatrzymany przez wywiadowców.

34-letni mieszkaniec Olsztyna trafił do komendy. Sprawą zajęli się policjanci z "mienia". Sprawca usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa. Na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia.