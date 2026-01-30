60 ciosów nożem. Wiesław H. skazany za zabicie byłej żony. Wstrząsający opis zbrodni

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-30 9:19

Sąd Okręgowy w Zamościu skazał Wiesława H. na 26 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej byłej żony oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy budynku. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu oskarżyła Wiesława H. o popełnienie dwóch przestępstw: zabójstwa żony oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy budynku. Sprawa dotyczy dramatycznych wydarzeń, do których doszło 3 lipca 2024 roku w Biłgoraju.

Ponad 60 ciosów nożem. Kobieta zginęła na miejscu

Według ustaleń śledczych Wiesław H. miał działać z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia swojej żony Anny H. Prokuratura wskazała, że zadał jej co najmniej sześćdziesiąt ciosów nożem w okolice szyi, tułowia oraz kończyn górnych i dolnych. Jedna z ran szyi miała przechodzić przez tchawicę, a część ran tułowia uszkodziła m.in. żebra, serce, aortę oraz oba płuca. Obrażenia doprowadziły do masywnego krwotoku zewnętrznego i wewnętrznego, a w konsekwencji do śmierci kobiety.

Czytaj też: "Umarli tak jak żyli: po cichu i razem". Henryka i Sławomir zginęli w pożarze

Gaz i benzyna

Drugi zarzut dotyczył sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy. Według prokuratury Wiesław H. miał odkręcić zawór pieca gazowego znajdującego się w szafie wnękowej na korytarzu wejściowym budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki w Biłgoraju. Dodatkowo w piwnicy miał rozlać benzynę. Śledczy ocenili, że sytuacja stwarzała realne zagrożenie eksplozji, pożaru oraz zawalenia całego budynku, co mogło zagrażać życiu wielu osób.

Oskarżony nie przyznał się do winy

Wiesław H. (58 lat) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Na początkowym etapie postępowania złożył wyjaśnienia, w których wskazywał na konflikt małżeński, jednak twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia.

Mówił także, że po tragedii zamierzał odebrać sobie życie, lecz został powstrzymany przez córkę. W zakresie zarzutu dotyczącego zagrożenia katastrofą sugerował usterkę techniczną piecyka gazowego. Ostatecznie skorzystał z prawa do odmowy składania dalszych wyjaśnień.

Więcej informacji: Córka nie mogła dodzwonić się do mamy

Opinia biegłych

Z opinii psychiatrów i psychologa wynikało, że w czasie popełniania zarzucanych mu czynów Wiesław H. miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia swoich działań, natomiast jego zdolność kierowania postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym.

Sąd uznał Wiesława H. winnym wszystkich zarzucanych mu czynów, przyjmując, że mimo ograniczonej zdolności kierowania postępowaniem, oskarżony ponosi odpowiedzialność karną. Wyrok nie jest prawomocny.

Zadźgała ojca pięcioma ciosami nożem. „Zabiłam go, żeby ochronić mamę”
Sonda
Czy jako kobieta doświadczyłaś kiedyś przemocy domowej?
Wiesław H. miał zadać byłej żonie Annie 60 ciosów nożem. Tragedia w Biłgoraju
8 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIŁGORAJ