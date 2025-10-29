Tragedia na Lubelszczyźnie. 17-latek nie żyje, zatrzymano jego młodszego brata!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2025-10-29 15:13

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w jednej z podlubelskich miejscowości, w powiecie radzyńskim. 17-letni chłopak, ofiara ran kłutych i ciętych, zmarł w szpitalu, a jego 13-letni brat został zatrzymany przez policję. Rodzinna tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny, który zadecyduje o dalszym losie młodszego z braci. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane, a śledczy starają się odtworzyć przebieg nocy, która na zawsze zmieniła życie tej rodziny.

Radiowóz policyjny

i

Autor: Grand Warszawski/ Getty Images Rodzice poszukiwani z uwagi na szkodliwą ideologię
Lublin SE Google News

Makabryczne odkrycie w domu pod Radzyniem Podlaskim. Nie żyje 17-latek

Do tragedii doszło w środę, 29 października, w godzinach porannych. Służby ratunkowe – policja i pogotowie – zostały wezwane do jednego z domów w Woli Osowińskiej w okolicach Radzynia Podlaskiego. Zgłoszenie pochodziło od jednego z mieszkańców. Na miejscu ratownicy zastali wstrząsający widok: ciężko rannego 17-letniego chłopaka, który doznał licznych ran kłutych i ciętych. Natychmiast podjęto decyzję o transporcie poszkodowanego do szpitala, gdzie lekarze podjęli walkę o jego życie.

- Został przewieziony do szpitala. Niestety po kilku godzinach zmarł - mówi w rozmowie z Radiem ESKA Piotr Mucha, rzecznik prasowy policji w Radzyniu Podlaskim.

Policja nie udziela więcej informacji. Jak udało się ustalić dziennikarzom Radia ESKA i "Super Expressu", w chwili tragedii, w domu oprócz dwóch braci, byli też ich rodzice. Nieoficjalnie wiadomo, że w czasie kiedy doszło do zabójstwa w domu byli wszyscy domownicy. 13-latek wstał z łóżka, poszedł do kuchni po nóż i zaatakował nim śpiącego brata. 

Polecany artykuł:

Zabójstwo 29-latka pod sklepem. Są kolejne zatrzymania. Policja ujawnia

Zatrzymany 13-latek. To on odpowiada za śmierć brata?

W tym samym czasie, funkcjonariusze policji podjęli działania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W toku prowadzonych czynności zatrzymano 13-letniego brata zmarłego nastolatka. „Rodzina nie była notowana w policyjnych kartotekach” – podkreśla policja. To zdarzenie jest tym bardziej szokujące, że dotyczyło młodych ludzi i miało miejsce w środowisku rodzinnym.

Co dalej z 13-letnim bratem? Sąd rodzinny zadecyduje o jego losie

W obliczu tak dramatycznych wydarzeń, kluczową rolę odegra teraz sąd rodzinny, który będzie musiał podjąć decyzję o przyszłości 13-letniego chłopca. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Policja wciąż intensywnie pracuje nad ustaleniem wszystkich okoliczności tej tragedii. Wiadomo, że w noc, kiedy doszło do zdarzenia, poza braćmi, w domu byli również ich rodzice. Śledczy będą musieli przesłuchać świadków, zebrać dowody i odtworzyć przebieg zdarzeń, aby zrozumieć, co dokładnie wydarzyło się w domu pod Radzyniem Podlaskim.

Mieszkańcy w szoku

W Woli Osowińskiej nikt nie dowierza, że mogło dojść do takiej tragedii. Obaj chłopcy byli spokojni i nie wadzili nikomu, a dom rodzinny - wzorowy.

- Typowe 2+2, pełna rodzina, spokój mieli i dobre warunki warunki- mówią we wsi.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Zabójstwo w Złocieńcu. Oskarżony doprowadzony do sądu.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERĆ NASTOLATKA
POLICJA
RADZYŃ PODLASKI