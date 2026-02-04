Każdy Polak powinien mieć "czerwoną teczkę". W kryzysie ma duże znaczenie

Nie tylko testament się liczy. "Czerwona teczka" równie ważna

Testament to bez wątpienia istotny element planowania przyszłości - określa, kto dziedziczy majątek po naszej śmierci. Jednak w praktyce okazuje się, że samo spisanie ostatniej woli często nie wystarcza, by pomóc bliskim uporać się ze wszystkimi formalnościami po nagłej chorobie, wypadku czy zgonie. Coraz więcej ekspertów wskazuje na konieczność przygotowania tzw. czerwonej teczki - zestawu najważniejszych dokumentów i informacji, który może okazać się nieoceniony w trudnych chwilach.

Czym jest "czerwona teczka"?

"Czerwona teczka" to zestaw uporządkowanych dokumentów, danych i instrukcji umieszczonych w jednym, łatwo dostępnym miejscu - fizycznym lub cyfrowym. Może to być tradycyjna teczka, segregator, segregator z przegródkami, a nawet zaszyfrowany folder w chmurze. Kolor czerwony ma symbolizować ważność i pilność tych informacji, ale nie jest obowiązkiem - liczy się zawartość i porządek.

Głównym celem "czerwonej teczki" jest uporządkowanie kluczowych informacji, by bliscy nie musieli tracić czasu na poszukiwanie dokumentów w momencie kryzysu - czy to choroby, nagłej hospitalizacji, czy śmierci.

Co powinna zawierać "czerwona teczka"?

Zawartość teczki można dopasować do indywidualnej sytuacji, ale są elementy, które warto uwzględnić w każdym przypadku:

Dokumenty tożsamości i urzędowe (PESEL, seria i nr dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, itp., by w razie potrzeby je zastrzec, akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu bliskich).

(PESEL, seria i nr dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, itp., by w razie potrzeby je zastrzec, akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu bliskich). Dokumenty finansowe i majątkowe (dane kont bankowych i inwestycji, nformacje o kredytach, lokatach, polisach ubezpieczeniowych).

(dane kont bankowych i inwestycji, nformacje o kredytach, lokatach, polisach ubezpieczeniowych). Dokumenty prawne (testament, pełnomocnictwa, umowy i dokumenty związane z nieruchomościami).

(testament, pełnomocnictwa, umowy i dokumenty związane z nieruchomościami). Informacje medyczne (grupa krwi, historia zdrowia, przebyte zabiegi, choroby, alergie).

(grupa krwi, historia zdrowia, przebyte zabiegi, choroby, alergie). Inne (wskazówki dotyczące opieki nad dziećmi lub zwierzętami, miejsca przechowywania innych ważnych dokumentów).

Gdzie trzymać "czerwoną tęczkę"?

Teczka powinna być w bezpiecznym miejscu, ale jednocześnie łatwo dostępnym dla osób, które będą jej potrzebować - np. w sejfie domowym lub w zaszyfrowanej formie online z podanymi danymi dostępu. Co ważne, przeglądaj zawartość teczki przynajmniej raz w roku oraz za każdym razem, gdy zachodzą ważne zmiany w życiu (np. nowy kredyt, przeprowadzka, zmiana stanu cywilnego).