„Przepraszam mamo, nie chciałem”, szeptał 13-latek po ataku. Znamy szczegóły pogrzebu jego brata

Piotr Lis
Piotr Lis
Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2025-11-02 11:51

Łukasz M. († 17 l.), ofiara bratobójczej tragedii w Woli Osowińskiej pod Radzyniem Podlaskim zostanie pochowany we wtorek (4 listopada) na cmentarzu w rodzinnej miejscowości. Klepsydrę z taką informacją zamieściła na stronie internetowej parafia Narodzenia NMP, prosząc o modlitwę w intencji zmarłego tragicznie nastolatka. Dziesiątki komentarzy pod informacją zawierają te same słowa: „wyrazy współczucia dla całej rodziny”.

Pogrzeb ofiary bratobójczej tragedii w Woli Osowińskiej

i

Autor: Mucha Mariusz, FB PARAFIA NARODZENIA NMP W WOLI OSOWINSKIEJ/REPRODUKCJA MARIUSZ MUCHA
  • Tragedia w Woli Osowińskiej wstrząsnęła krajem.
  • Młodszy brat, 13-letni Szymon, zaatakował Łukasza nożem, zadając mu około 40 ciosów.
  • Motywy brutalnego czynu nastolatka pozostają nieznane. Chłopiec trafił do schroniska dla nieletnich.
  • Społeczność pogrążona w żałobie wspiera rodzinę modlitwą i wyrazami współczucia.

Do tragedii doszło w nocy z wtorku na środę (z 28 na 29 października) w domu, gdzie bracia Szymon (13 l.) i Łukasz mieszkali w rodzicami. Młodszy z nich zaatakował nożem śpiącego siedemnastolatka. Zadał mu około 40 ciosów nożem. Łukasz M. zmarł w szpitalu kilka godzin później. Jego brat przyznał się do tego potwornego czynu.

Przepraszam mamo, nie chciałem − szeptał tylko, kiedy zabierano go z domu.

Obaj cieszyli się sympatią ludzi, obaj byli spokojni i pomocni. Co się stało? Nie wiadomo, motywy działania 13-latka nie są znane. Sąd Rodzinny w Radzyniu Podlaskim po wysłuchaniu chłopca w czwartek (30 października) zdecydował o umieszczeniu go na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich.

Jego brat Łukasz spocznie na miejscowym cmentarzu. − Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg powołał do wieczności śp. Łukasza z Woli Osowińskiej. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. Pogrążona w żałobie rodzina prosi o modlitwę w intencji zmarłego − czytamy na stronie internetowej lokalnej parafii.

Komentarze, których pod klepsydrą jest prawie setka są wyjątkowo delikatne, pełne zadumania i modlitwy. Jedno zdanie powtarza się bardzo często. − Wyrazy współczucia dla rodziny − czytamy.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek (4 listopada). Ceremonia pogrzebowa zacznie się modlitwą różańcową, nabożeństwo żałobne zacznie się o godzinie 12.

Super Express Google News
Tragedia w Woli Osowińskiej. 13-latek podejrzany o zabicie starszego brata
13 zdjęć
Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BRATOBÓJSTWO