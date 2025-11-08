Dramat na drodze. Kierowca autobusu potrącił pieszego. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Sebastian Chrostowski
2025-11-08 17:43

Tragedia w Stoczku Łukowskim (woj. lubelskie). Autobus, kierowany przez 47-latka, potrącił 56-letniego pieszego. Policja pod nadzorem prokuratora ustala przyczyny zdarzenia. Śledczy wyjaśniają, z jaką prędkością jechał kierowca autobusu oraz czy pieszy poruszał się po drodze zgodnie z przepisami.

Wypadek w Stoczku Łukowskim. 56-latek nie żyje po potrąceniu przez autobus

Do tragedii doszło w piątek (7 listopada) po godz. 19 przy ul. Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim. - Wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że kierujący autobusem 47-latek z powiatu garwolińskiego, potrącił znajdującego się na jezdni pieszego - informuje asp. szt. Marcin Józwik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

56-letni mieszkaniec gminy Stoczek Łukowski doznał poważnych obrażeń ciała. Mężczyzna trafił do szpitala, ale tam jego życia nie udało się uratować.

Teraz łukowscy policjanci pod nadzorem prokuratury będą prowadzili śledztwo i ustalą dokładnie, jaki był przebieg wypadku. Funkcjonariusze ustalą m.in., z jaką prędkością jechał autobusem 47-latek, a także w jaki sposób i w jakim kierunku poruszał się po drodze pokrzywdzony pieszy.

Źródło: KPP w Łukowie

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

