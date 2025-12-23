Kompletnie pijany lekarz usłyszy zarzuty? W takim stanie dyżurował na izbie przyjęć

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-23 18:02

Trzy promile alkoholu miał lekarz jednego ze szpitali w powiecie opolskim w województwie lubelskim, który pełnił dyżur w izbie przyjęć. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 grudnia, gdy do miejscowej policji wpłynęło anonimowe zgłoszenie w tej sprawie. Pracę lekarza przerwano, a mundurowi ustalają teraz, czy udzielał w tym stanie pomocy pacjentom i czy mógł ich narazić na niebezpieczeństwo.

Opole Lubelskie. Policja zatrzymała na izbie przyjęć pijanego lekarza

i

Autor: CC/ Pixabay.com Trzy promile alkoholu miał lekarz jednego ze szpitali w powiecie opolskim w województwie lubelskim, który pełnił dyżur w izbie przyjęć. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 grudnia, zdj. ilustracyjne
  • Lekarz dyżurujący na izbie przyjęć w szpitalu w powiecie opolskim musiał się tłumaczyć policji.
  • Medyk miał w organizmie 3 promile alkoholu, gdy przebadali go mundurowi.
  • Trwa ustalanie, czy lekarz udzielał pomocy pacjentom i czy naraził ich na niebezpieczeństwo.
  • Czy nietrzeźwy lekarz naraził pacjentów na utratę zdrowia? Sprawdź, co dalej w sprawie.

Opole Lubelskie. Nietrzeźwy lekarz na izbie przyjęć szpitala

W niedzielę, 21 grudnia, ok. godz 18 policja w Opolu Lubelskim otrzymała anonimowe zgłoszenie o tym, że lekarz jednego ze szpitali w powiecie może być nietrzeźwy. Interweniujący na miejscu mundurowi zbadali medyka alkomatem, ujawniając, że miał w organizmie 3 promile, więc z związku z czym musiał przerwać pracę. Mężczyzna pełnił w takim stanie dyżur na izbie przyjęć. 

Policjanci ustalają teraz, czy podczas dyżuru lekarz udzielał pomocy pacjentom i czy nie naraził ich na utratę zdrowia - przekazała starsza aspirantka Katarzyna Bigos.

Jak poinformował PAP, lekarz zostanie przesłuchany, a prokuratura wystąpi o dokumentację medyczną ze szpitala w tej sprawie.

W chwili obecnej nikomu nie przedstawiono zarzutów – powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marek Zych.

Pijany pędził przez wieś i zabił 10 latka

Polecany artykuł:

4-miesięczny chłopiec z ciężkimi obrażeniami ciała! Rodzice niemowlęcia areszto…
Lublin SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUBELSKIE
PIJANY LEKARZ