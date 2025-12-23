Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 grudnia, około godziny 15:00

Awantura miała miejsce na jednej z posesji w gminie Włodawa

29-latek uderzył 32-latka w twarz i kilkukrotnie w okolice żeber

Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie zmarł po kilku godzinach

Sprawca był nietrzeźwy w chwili zatrzymania

29-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym

Za ten czyn grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności

Około godziny 15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji we Włodawie odebrał zgłoszenie dotyczące nieprzytomnego, pobitego młodego mężczyzny. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie i rozpoczęli czynności pod nadzorem prokuratora. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że pomiędzy 29 i 32-latkiem doszło do awantury, podczas której 29-latek uderzył drugiego w twarz, a następnie kilkakrotnie pięścią w okolice żeber - informuje podkomisarz Elwira Tadyniewicz z KPP Włodawa.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował rannego 32-latka do szpitala. Po około trzech godzinach policjanci otrzymali informację o śmierci mężczyzny w wyniku odniesionych obrażeń. Decyzją Prokuratora Rejonowego we Włodawie ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Policjanci zatrzymali 29-latka i osadzili go w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej we Włodawie, gdzie przedstawiono mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.