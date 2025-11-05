Sędzia z Zamościa spowodowała kolizję. Miała ponad 1,5 promila w organizmie

Do kolizji doszło w środę około godz. 10.30 przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu.

59-letnia kierująca suzuki najechała na tył innego pojazdu.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Badanie alkomatem wykazało u kobiety ponad 1,5 promila alkoholu.

Kobieta została zatrzymana w policyjnym areszcie.

Kierowca drugiego auta, 66-letni mężczyzna, był trzeźwy.

Podkom. Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji poinformowała PAP, że w środę ok. godz. 10.30 miała miejsce kolizja dwóch samochodów przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu. Z ustaleń wynika, że 59-letnia kierująca suzuki najechała na tył poprzedzającego ją pojazdu. Nikt nie odniósł obrażeń. Kierujący hondą 66-latek był trzeźwy. - Natomiast badanie stanu trzeźwości kierującej suzuki wykazało w jej organizmie ponad 1,5 promila. Kobieta została zatrzymana w policyjnym areszcie. Wykonujemy w tej sprawie dalsze czynności – przekazała podkomisarz.

Czytaj też: Przegapiła zjazd i zaczęła cofać! Skutki były dramatyczne

Według ustaleń medialnych zatrzymaną kobietą jest sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu. Jako pierwszy o sprawie napisał Onet.