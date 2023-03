Skatowali 16-letniego Eryka przez plotki? Prokuratura stawia zarzuty i zdradza nowe fakty

Zarzuty dla oprawców Eryka

Podczas briefingu prasowego w czwartek, 2 marca, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła poinformował o przedstawieniu zarzutów trzem nastolatkom podejrzanym o śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka.

"17-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu pokrzywdzonego, a także zarzut pozbawienia życia. Z naszych wstępnych ustaleń i przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, że pokrzywdzony doznał obrażeń głowy, które skutkowały w rezultacie jego zgonem" - przekazał rzecznik, precyzując, że z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że to właśnie 17-letni Danie G. był osobą najbardziej agresywną w tym zdarzeniu i to on zadał ofierze kopnięcie w głowę.

Podejrzany nie przyznał się do zarzutu zabójstwa, ale do udziału w bójce tak. Prok. Szykuła zapowiedział, że prokuratura skieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 17-latka. Jak wyjaśnił, ze względu na to, że jest młodocianym sprawcą, maksymalnie może grozić mu do 25 lat pozbawienia wolności, a nie dożywocie.

Pozostałym dwóm, nieletnim chłopakom w wieku 16 lat śledczy przedstawili zarzuty wzięcia udziału w pobiciu. Wobec nich prokuratura skierowała do sądu wnioski o zastosowanie izolacyjnego środka tymczasowego w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich. Prokurator Artur Szykuła podał, że z kolei zatrzymana 16-latka została przesłuchana, ale nie usłyszała zarzutów.

"W dalszym ciągu trwają czynności procesowe i dalej wyjaśniamy role poszczególnych osób w tym zdarzeniu (…) Wysłaliśmy do biegłego z zakresu badania telefonów wszystkie nośniki, jakie zabezpieczyliśmy do tej pory. Po przeprowadzonym badaniu biegły wyda stosowną opinię" – przekazał Szykuła.

Eryk zginął przez plotkę?

Prokurator zapytany przez dziennikarzy, czy na telefonach są nagrania z przebiegu pobicia, przekazał, że na tych nośnikach była na pewno treść korespondencji interesująca śledczych właśnie z punktu tego zdarzenia. "Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że powodem tego tragicznego zajścia było rzekome rozpowszechnianie jakiejś wiadomości o jednej z osób zatrzymanych na terenie szkoły" - wyjaśnił prok. Szykuła.

"Z ludzkiego punktu widzenia mogę powiedzieć, że nie tylko ja, ale również moi koledzy jesteśmy zbulwersowani tym zdarzeniem. Mamy nadzieję, że do tego typu zdarzeń nie będzie dochodziło w przyszłości" - skomentował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Zamość. Śmiertelne pobicie 16-letniego Eryka

Przypominamy, że do wstrząsającej tragedii doszło we wtorek (28 lutego) przed godz. 16 przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, nieopodal Starego Miasta. Policja ustaliła, że 16-latek idący chodnikiem miał zostać zaczepiony i pobity przez grupę młodzieży. Następnie sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia. Pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia życia chłopaka z gminy Zamość nie udało się uratować. Do sprawy zatrzymano czworo nastolatków: 17-latka z gminy Stary Zamość i troje 16-latków z gminy Zamość, Stary Zamość i Nielisz.