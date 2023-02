16-latek skatowany na śmierć w Zamościu! Trwa obława policji

Dla żartów celował do listonoszki. Napastnik chciał, żeby zostawiła awizo

Jak podaje RMF FM, 16-latek został brutalnie pobity na ul. Piłsudskiego na osiedlu Planty w Zamościu we wtorek, 28 lutego przez dwóch sprawców - swojego rówieśnika i jego 17-letniego kolegę. Napastnicy mieli go bić rękoma i kopać po całym ciele.

- Około godz. 16.00 otrzymaliśmy zgłoszenie w tej sprawie. Niestety, mimo reanimacji nie udało się uratować życia 16-latka. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że doszło do pobicia, a sprawców było co najmniej dwóch - mówi nam st. asp. Katarzyna Szewczyk z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Mundurowi prowadzą czynności z udziałem prokuratora. Przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady. Policjanci rozpytywali okolicznych mieszkańców w sprawie pobicia.

Obecnie trwa obława na bandytów. Na miejscu zdarzenia policja pracuje razem z przewodnikiem i psem tropiącym. Analizowany jest także monitoring. Na ten moment osób odpowiedzialnych za ten czyn nie udało się odnaleźć.

