16-latek skatowany na śmierć w Zamościu. Policja zatrzymała czterech nastolatków

Dla żartów celował do listonoszki. Napastnik chciał, żeby zostawiła awizo

Zabił Paulinę i wrócił do pierogów. Bestia posiedzi 25 lat

Śmierć 16-latka w Zamościu

We wtorek, 28 lutego około godz. 16.00 policjanci zostali wezwani na osiedle Planty w Zamościu, gdzie znaleziono ciężko pobitego 16-latka. Idący chodnikiem chłopak miał zostać zaczepiony przez grupę młodych osób, a potem brutalnie pobity. Niestety, mimo reanimacji nie udało się go uratować. Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania potencjalnych sprawców brutalnego pobicia. Jak mówiła nam starszy aspirant Katarzyna Szewczuk z zamojskiej policji, sprawców było co najmniej dwóch.

Cztery osoby zatrzymane w sprawie pobicia 16-latka w Zamościu

W środę (1 marca), dzień po brutalnym pobiciu, policja poinformowała o zatrzymaniu aż czterech osób. Wedle informacji Radia Zet to jeden 17-latek, który trafił do aresztu, a także troje 16-latków, których umieszczono w policyjnej izbie dziecka. - Wyjaśniamy wszystkie okoliczności i poszczególna role osób biorących udział w tym zdarzeniu. Czynności wykonujemy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu - przekazała st. asp. Katarzyna Szewczuk.

Śmiertelne pobicie obywatela Ukrainy w centrum Krakowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.