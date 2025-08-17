To napój na płaski brzuch i idealną cerę. W Korei piją go zamiast kawy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-08-17 15:17

Większość Polek każdego ranka sięga po filiżankę kawy, natomiast w Korei Południowej kobiety o wiele chętniej wybierają napój na bazie pieczonych batatów, który uchodzi za eliksir piękności. Szklanka z rana nie tylko dodaje energii, ale również świetnie wpływa na trawienie oraz dostarcza błonnika. To m.in. dzięki niemu Koreanki mają tak idealną cerę i płaski brzuch.

Goguma latte

i

Autor: SHUTTERSTOCK Goguma latte
Lublin SE Google News

Koreański eliksir piękna z batatów

Espresso, cappuccino, caffe latte czy latte macchiato - te nazwy kaw zna niemalże każdy z nas. Mało kto jednak wie co kryje się pod nazwą goguma latte. Okazuje się, że to napój, który popularność zyskał w szczególności w Korei Południowej i choć jego nazwa może sugerować, że jest kawą, to nic bardziej mylnego. Goguma latte to napój roślinny o kremowej konsystencji zrobiony na bazie słodkich ziemniaków, czyli batatów. Co ciekawe, w odróżnieniu do kawy, goguma latte nie powoduje skoków ciśnienia ani nadmiernego pobudzenia, a wręcz przeciwnie, działa uspokajająco, a jednocześnie dodaje odorbinę energii.

Polecany artykuł:

Wystarczy dodać jedną łyżeczkę do kawy. Apetyt znika na długo. To trik Greczyne…

Goguma latte napojem piękna

Goguma latte nazywany jest napojem piękna głównie dzięki wyjątkowym właściwościom batatów, które są źródłem błonnika, potasu, przeciwutleniaczy i wielu innych witamin. Co ważne, dzięki dużej zawartości błonnika, pijąc goguma latte wspomagamy nasz układ trawienny, a to pomaga utrzymać m.in. płaski brzuch. Warto również wspomnieć, że napój nie wymaga słodzenia, bowiem smak batatów jest na tyle słodki, że nie wymaga dodatkowego cukru.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Sonda
Stosujesz zioła na odchudzanie?

Jak zrobić goguma latte?

Goguma latte nie jest zbyt popularny w Polsce, więc nie znajdziemy napoju w kawiarniach i restauracjach. Na szczęście przygotowanie go w domu jest banalnie proste. Potrzebujemy tylko blendera, batata i mleka.

Składniki:

  • średni batat (fioletowy, biały lub pomarańczowy)
  • 250 ml ciepłego mleka + 120 ml mleka do spienienia
  • opcjonalnie szczypta cynamonu.

Przygotowanie:

  • Obierz batata, pokrój i piecz w 200°C przez około 40 minut, aż będzie miękki.
  • Zmiksuj batata z 250 ml ciepłego mleka na gładkie purée.
  • Dodaj cynamon.
  • Spień 120 ml mleka i nałóż piankę na wierzch napoju. Podawaj od razu.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CIEKAWOSTKI
ODCHUDZANIE