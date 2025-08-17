Koreański eliksir piękna z batatów

Espresso, cappuccino, caffe latte czy latte macchiato - te nazwy kaw zna niemalże każdy z nas. Mało kto jednak wie co kryje się pod nazwą goguma latte. Okazuje się, że to napój, który popularność zyskał w szczególności w Korei Południowej i choć jego nazwa może sugerować, że jest kawą, to nic bardziej mylnego. Goguma latte to napój roślinny o kremowej konsystencji zrobiony na bazie słodkich ziemniaków, czyli batatów. Co ciekawe, w odróżnieniu do kawy, goguma latte nie powoduje skoków ciśnienia ani nadmiernego pobudzenia, a wręcz przeciwnie, działa uspokajająco, a jednocześnie dodaje odorbinę energii.

Goguma latte napojem piękna

Goguma latte nazywany jest napojem piękna głównie dzięki wyjątkowym właściwościom batatów, które są źródłem błonnika, potasu, przeciwutleniaczy i wielu innych witamin. Co ważne, dzięki dużej zawartości błonnika, pijąc goguma latte wspomagamy nasz układ trawienny, a to pomaga utrzymać m.in. płaski brzuch. Warto również wspomnieć, że napój nie wymaga słodzenia, bowiem smak batatów jest na tyle słodki, że nie wymaga dodatkowego cukru.

Jak zrobić goguma latte?

Goguma latte nie jest zbyt popularny w Polsce, więc nie znajdziemy napoju w kawiarniach i restauracjach. Na szczęście przygotowanie go w domu jest banalnie proste. Potrzebujemy tylko blendera, batata i mleka.

Składniki:

średni batat (fioletowy, biały lub pomarańczowy)

250 ml ciepłego mleka + 120 ml mleka do spienienia

opcjonalnie szczypta cynamonu.

Przygotowanie: