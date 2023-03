Śmiertelne pobicie 16-latka w Zamościu. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 16-latka.

- Wszczęliśmy śledztwo w kierunku pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Uznaliśmy, że bulwersujący charakter sprawy wymaga, żebyśmy osobiście zajmowali się tą sprawą, nie Prokuratura Rejonowa– powiedział Polskiej Agencji Prasowej w środę (1 marca 2023) rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła.

Zaznaczył, że jest to "wstępny kierunek postępowania".

- To wstęp, który nas nie wiąże w kontekście przyszłych zarzutów. Decyzję co do przyszłych zarzutów podejmiemy wówczas, kiedy będziemy mieli ogląd na całość materiałów, który - póki co - jest uzupełniany" – przekazał dodając, że śledczy przesłuchują świadków i przeglądają monitoring. "Bardzo wiele osób pracuje na pełnych obrotach - przyznał prokurator.

Jak poinformował, wstępne wyniki sekcji zwłok nastolatka najprawdopodobniej będą znane w czwartek. Tego samego dnia - podał - prokuratura najprawdopodobniej podejmie decyzję o przedstawieniu zarzutów.

Śmiertelne pobicie 16-latka w Zamościu

Przypomnijmy, we wtorek (28 lutego 2023) przed godz. 16.00 policja otrzymała zgłoszenie o pobitym 16-latku przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, nieopodal Starego Miasta. Pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia, życia chłopca z gminy Zamość nie udało się uratować.

Policja ustaliła, że 16-latek idący chodnikiem miał zostać zaczepiony i pobity przez grupę młodzieży. Następnie sprawcy oddalili się.W środę rano policja poinformowała, że w związku ze zdarzeniem zatrzymano czworo nastolatków: 17-latka z gminy Stary Zamość i troje 16-latków z gminy Zamość, Stary Zamość i Nielisz. 17-latka umieszczono w pomieszczeniach dla zatrzymanych, natomiast 16-latkowie trafili do policyjnej izby dziecka.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu, do której uczęszczał zmarły nastolatek, zostali objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Za udział w bójce lub pobiciu, której następstwem jest śmierć człowieka grozi do 10 lat więzienia.

Bliscy pożegnali zmarłego piłkarza z Trzebuski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.