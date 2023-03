Wskazała kolegom Eryka. W trzech skatowali go na śmierć. Wiemy, co dalej z 16-letnią Gabrielą

Zabójstwo 16-letniego Eryka w Zamościu

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 28 lutego około godz. 16.00. Eryk (16 l.+) wracał ze szkoły do babci. Kiedy szedł ul. Piłsudskiego, nieopodal Starego Miasta w Zamościu, zaczepiło go trzech nastolatków. Dotkliwie pobili Eryka, choć ten błagał ich na kolanach, żeby tego nie robili. Powodem napaści miały być plotki rozpowszechniane w szkole przez 16-latka na temat jego rówieśniczki.

O tym, że ciało chłopaka leżało na chodniku, została poinformowana policja. Niestety, po przyjeździe służb, mimo reanimacji 16-latka nie udało się uratować. Policja zatrzymała jakiś czas potem cztery osoby w tej sprawie.

17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. To on kopnął Eryka w głowę, co miało doprowadzić do śmierci chłopaka. Był również najbardziej agresywny z całej trójki. Pozostałym dwóm 16-latkom: Szymonowi J. i Arkadiuszowi P. prokuratura zarzuciła udział w pobiciu. Z kolei zatrzymana 16-letnia Gabriela P. (to o niej miały być rozpowszechniane plotki) usłyszała zarzut pomocnictwa. Daniel G. trafił do aresztu, pozostali dwaj sprawcy pobicia są w schronisku dla nieletnich.

W poniedziałek, 6 marca odbył się pogrzeb Eryka.

16-latka trafi do ośrodka opiekuńczego

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła sąd rodzinny zadecydował o tymczasowym umieszczeniu w okręgowym ośrodku wychowawczym 16-letniej Gabrieli P. - Mamy orzeczenie sądu o umieszczeniu 16-latki w okręgowym ośrodku wychowawczych - powiedział Szykuła. Dodał, że prokuratura chciała umieszczenia nastolatki w schronisku dla nieletnich, ale sąd ostatecznie wybrał "tymczasowy środek izolacyjny".

Według ustaleń prokuratury Gabriela P. nie brała bezpośrednio udziału w pobiciu Eryka, ale to ona wskazała napastnikom 16-latka. Powiedziała im również, kiedy kończy lekcje. Z daleka obserwowała, jak trzech nastolatków katuje Eryka.

Kodeks karny przewiduje do trzech lat więzienia za pomocnictwo, jednak ze względu na wiek podejrzanej o ewentualnej karze zadecyduje sąd rodzinny.

Pogrzeb 16-letniego Eryka. Zobacz zdjęcia