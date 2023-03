28 lutego przed godz. 16-tą do wracającego ze szkoły Eryka podbiegło trzech nastolatków, towarzyszyła im 16-latka. Jak udało się ustalić już śledczym, chcieli dać mu nauczkę, że chłopiec rzekomo plotkuje na temat dziewczyny. Zaczęli go bić, a gdy upadł, kopali go po całym ciele. Ale Danielowi G. (17 l.), który już wcześniej był najbardziej agresywny, było mało. - Podbiegł do leżącego i z całej siły kopnął go w głowę. To było bezpośrednią przyczyną śmierci - przyznali śledczy. W miejscu śmierci chłopca od razu zaczęli gromadzić się ludzie, pojawiły się znicze. W miniony piątek (3 marzec) ulicami miasta przeszedł marsz przeciwko przemocy. Było kilka tysięcy osób. - Dziękuję, że przyszliście. Nie radzę sobie z tym dramatem, ale wspierają mnie rodzina, bliscy, partner. Za chwilę przyjdą święta, a ja nie usiądę do stołu ze swoim dzieckiem. Pomyślcie czasami, że jutra może po prostu nie być - łkała mama zamordowanego Eryka. W poniedziałek (6.03) odbył się pogrzeb Eryka.

Poniżej zapis relacji z uroczystości pogrzebowych 16-letniego Eryka z Zamościa.

Godz. 12.29

Rodzina i przyjaciele modlą się nad grobem śp. Eryka.

Godz. 12.20

Urna z prochami Eryka została już umieszczona we właściwym grobie.

Godz. 12.10

Rodzina zwróciła się do zgromadzonych: "Przepraszam wszystkich, nastąpiła pomyłka. Tutaj jest wujek Eryka. Tata jest w drugiej części. Nastąpiło nieporozumienie. Poprosilibyśmy, aby przenieść kwiaty tam, gdzie ma być pochowany Eryk."

Godz. 12.05

Przykre wydarzenie podczas pogrzebu. Jak relacjonuje nasz reporter, doszło do pomyłki. Grabarze otworzyli nie ten grób, co trzeba. Urna zostanie przeniesiona do rodzinnego grobowca.

Godz. 11.50

Można zobaczyć wiele osób z aparatami i kamerami. W pogrzebie biorą udział przedstawiciele mediów.

Godz. 11.46

Rozpoczęła się ostatnia podróż śp. Eryka. Urna z prochami zmarłego zmierza do rodzinnego grobowca.

Godz. 11.40

Z kaplicy są wynoszone wieńce. Cisza wśród żałobników jest przytłaczająca.

Godz. 11.37

Zakończyła się msza święta pogrzebowa. Wkrótce urna z prochami śp. Eryka zostanie przeniesiona do rodzinnego grobowca.

Godz. 11.30

Powoli dobiega końca msza święta pogrzebowa. Trwa komunia.

Godz. 11.28

Okoliczności tragedii w Zamościu. Dlaczego Eryk zginął?

Oprawcy zostali zatrzymani ok. 21, we własnych domach. 16-latkowie płakali, wiedzieli bowiem, co stało się z zaatakowanym chłopakiem. Wiedzieli, co ich czeka. Daniel G., typ "twardego" człowieka, takiego rozbujanego, w dresiku i z "nerką" przewieszoną przez ramię także już nie chojrakował. Usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu 25 lat więzienia, trafił do aresztu.

Godz. 11.16

- Nasz rozum jest za mały. Nie ogarniemy wyroków bożych [...] Dzisiaj potrzeba nam wiary i miłości, aby się nie zagubić w ciemności, aby odnaleźć wyciągniętą ku nam dłoń Boga, który jest dla nas życiem. Mimo że właśnie dzisiaj ogarniają nas ciemności tej tragicznej sytuacji - mówił ksiądz podczas kazania.

Godz. 11.11

Zbrodnia w Zamościu. Nie żyje 16-letni Eryk

Do zbrodni doszło we wtorek. Eryk K., uczeń pobliskiego "ekonomika" szedł w stronę autobusu, mieszkał bowiem pod Zamościem. Był dobrym uczniem, lubianym kolegą. Z dystansem do siebie i świata. Wtedy pojawili się oni - dwóch szesnastolatków, ich rówieśniczka i 17-latek. Nie mieli zamiaru rozmawiać, od razu w ruch poszły pięści. - Klęczał przed nimi i błagał o litość - mówią świadkowie. - Któryś z nich położył mu buta na twarzy i zaczęli go kopać - dodają. To prawda? Nie wiadomo na razie. Tak samo powód, dla dlaczego dopuścili się tak potwornego czynu.

Godz. 11.04

- Uświadamia nam to kruchość naszego życia; wielką tajemnicę naszej wiary, że życie nasze się zmienia, ale nie kończy. Dzięki Chrystusowi - tymi słowami rozpoczął uroczystość ksiądz.

Godz. 11.00

Rozpoczęła się msza święta pogrzebowa. W kaplicy jest bardzo dużo ludzi. Na zewnątrz setki.

Godz. 10.53

Na cmentarzu, wokół kaplicy, zgromadził się tłum ludzi. Wszyscy żegnają tragicznie zmarłego nastolatka.

Godz. 10.45

W okolicach Cmentarza Parafialnego przy ul. Peowiaków widać grupki ubranych ciemno młodych ludzi.

Godz. 10.35

W miejscu tragedii nadal pojawiają się nowe znicze. Na jednej z kartek znajduje się napis: "Oko za oko, ząb za ząb".

