Łzy same cisną się do oczu

Zabójstwo 16-letniego Eryka w Zamościu. Wiceminister sprawiedliwości pisze o karze śmierci

- Za takie czyny powinna być kara śmierci - napisał na swoim profilu twitterowym wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, komentując sprawę zabójstwa 16-letniego Eryka w Zamościu. Chłopak zginął we wtorek, 28 lutego. Przed godz. 16, na ul. Piłsudskiego, został zaczepiony przez czworo nastolatków. Trzech z nich miało go pobić, kopiąc m.in. ofiarę w głowę, co doprowadziło do śmierci poszkodowanego. Zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu usłyszał 17-letni Daniel G., natomiast 16-letni Szymon J. i Arkadiusz P. odpowiedzą za udział w pobiciu. Policja zatrzymała również towarzyszącą im 16-letnią dziewczynę, która po przesłuchaniu została zwolniona do domu. W piątek, 3 marca, w Zamościu odbył się marsz przeciwko przemocy.

- Społeczeństwo jest, jakie jest, dlatego ten marsz. Powinniśmy mówić, nagłaśniać, bo dzisiaj jest moje dziecko, jutro może być twoje, czyjeś inne czy ktoś starszy - powiedziała na antenie Polsat News mama skatowanego na śmierć 16-latka.

Prokuratura Krajowa zajmie się śmiercią nastolatka?

Do sprawy zabójstwa Eryka w Zamościu odniósł się również wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Choć postępowanie dotyczące zbrodni prowadzi tamtejsza prokuratura, zapowiedział on, że zwrócił się do prokuratora krajowego o nadzór.

- Zwróciłem się do Prokuratora Krajowego o nadzór nad sprawą brutalnego zabójstwa 16-letniego Eryka z Zamościa. Młodzi zwyrodnialcy w biały dzień skatowali bezbronnego nastolatka. Zrobię wszystko, żeby oprawcy zostali surowo osądzeni. Za takie czyny powinna być kara śmierci - czytamy na profilu twitterowym Romanowskiego.

Uroczystości pogrzebowe zamordowanego Eryka odbędą się 6 marca 2023 roku, o godz. 11 w kaplicy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

