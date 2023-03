Łzy same cisną się do oczu

Zabójstwo 16-letniego Eryka w Zamościu. Policja zatrzymała 4 osoby

Dramat rozegrał się we wtorek (28.02) przed godz. 16 przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zamościu. 16-letni Eryk został zaczepiony i pobity przez grupę nastolatków. Sprawcy uciekli. Pomimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia życia 16-letniego Eryka nie udało się uratować. Policja zatrzymała czwórkę nastolatków: 17-letniego Daniela G., 16-letniego Szymona J. i Arkadiusza P. oraz 16-letnią dziewczynę, która po przesłuchaniu została zwolniona do domu. W piątek, 3 marca w Zamościu odbędzie się marsz przeciwko przemocy. Uroczystości pogrzebowe zamordowanego Eryka odbędą się 6 marca 2023 roku, o godz. 11 w kaplicy Cmentarza Parafialnego w Zamościu.

17-latkowi grozi 25 lat więzienia

17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Z dotychczasowych informacji wynika, że to właśnie on był najbardziej agresywną osobą w tym zdarzeniu kopiąc swoją ofiarę w głowę, które skutkowało jej zgonem. Podejrzany przyznał się jedynie do zarzutu udziału w bójce. Pozostałym dwóm 16-latkom: Szymonowi J. i Arkadiuszowi P. prokuratura zarzuciła udział w pobiciu. Daniela G. na 3 miesiące trafił do areszty, a jego 16-letni koledzy zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich. Głównemu podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pobicia było rzekome rozpowszechnianie wiadomości na terenie szkoły o jednej z zatrzymanych przez policję. Według lokalnych mediów, ma chodzić o 16-latkę.

