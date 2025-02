Jedna osoba trafiła do szpitala

Wypadek na przejeździe kolejowym. Kierowca busa wjechał wprost pod szynobus

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w miejscowości Wał w powiecie krasnostawskim. 40-latek kierujący nie zastosował się do znaku STOP i wjechał na przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający szynobus. Jeden z pasażerów volkswagena został zabrany do szpitala.