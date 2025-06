Czas ucieka. Kościół przypomina o obowiązku wiernych. Termin mija 15 czerwca!

W życiu religijnym katolików szczególne miejsce zajmują przykazania – zarówno te, które tworzą Dekalog, jak i te ustalone przez kościół. O ile pierwsze są znane niemal każdemu wierzącemu od najmłodszych lat, o tyle przykazania kościelne bywają nieco mniej obecne w świadomości codziennej. Dotyczą one m.in. uczestnictwa we mszy świętej, zachowania postów, a także przyjmowania sakramentów. To właśnie w tym ostatnim obszarze niektórzy wierni mogą nieświadomie złamać ważne zalecenia.

Wierni mają niewiele czasu. Episkopat Polski wyznaczył termin

Wielkanocny czas to w Kościele katolickim okres wyjątkowy – zarówno duchowo, jak i liturgicznie. To właśnie wtedy wierni są zobowiązani do szczególnej aktywności sakramentalnej. Mowa o spowiedzi i komunii świętej, które – zgodnie z przepisami kościelnymi – należy przyjąć przynajmniej raz w roku właśnie w tym okresie. Czas na to jednak powoli dobiega końca. Ostateczny termin wyznaczony przez Episkopat Polski mija już 15 czerwca. Co to oznacza dla wierzących i dlaczego nie warto odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę?

Konfesjonały czekają, ale nie warto odkładać na ostatnią chwilę

W wielu parafiach na przełomie maja i czerwca księża przypominają wiernym o konieczności wypełnienia tych dwóch przykazań. Warto nie zwlekać i nie odkładać spowiedzi "na ostatnią chwilę", zwłaszcza że kolejki w konfesjonałach mogą się wydłużać. Dla osób, które z różnych przyczyn od dawna nie przystępowały do sakramentów, to także dobry moment na powrót do praktyk religijnych – nie tylko z obowiązku, ale z troski o życie duchowe.

Zlekceważenie przykazań kościelnych jest grzechem, który również wymaga wyznania w spowiedzi. Wierni, którzy do 15 czerwca nie spełnią obowiązku spowiedzi i komunii wielkanocnej, złamią jedno z podstawowych przykazań kościelnych, co – jak przypomina kościół – nie powinno być traktowane lekceważąco.

