Dr Materac z tytułem Sklepu Roku. Nowe otwarcie w Puławach i urodzinowe promocje

Minął dokładnie rok od otwarcia salonu Dr Materac w Lublinie. Jak podsumujecie ten czas?

Aneta: To był bardzo intensywny, ale udany rok. Weszliśmy do Lublina z jasną misją – zadbać o zdrowy sen klientów. Chcieliśmy pokazać, że dobór materaca to nie przypadek ani szybki zakup w Internecie, ale proces, który może realnie wpłynąć na zdrowie i samopoczucie. Reakcje klientów i zdobycie tytułu Sklepu Roku 2025 w województwie Lubelskim w rankingu Kuriera Lubelskiego pokazały, że warto było włożyć w to serce.

Michał: Dokładnie. Od początku postawiliśmy na jakość obsługi, indywidualne podejście i konsultacje oparte na wiedzy – bo wiele osób cierpi z powodu źle dobranych materacy, nawet o tym nie wiedząc. Współpracujemy z fizjoterapeutami, przeprowadzamy testy ergonomiczne ułożenia kręgosłupa. Dziś możemy powiedzieć, że klienci to docenili.

Tytuł Sklepu Roku to nie byle jakie osiągnięcie. Jak zareagowaliście, gdy dowiedzieliście się o wygranej?

Aneta: Ogromną radość! (śmiech) To niesamowite uczucie – zwłaszcza, że klienci zapamiętali nas nie tylko jako sklep, ale osoby, które naprawdę im pomogły.

Michał: A my po prostu robiliśmy swoje. Tylko i aż tyle.

Z tej okazji organizujecie wyjątkowe wydarzenie – urodziny salonu z promocjami. Co przygotowaliście dla klientów?

Michał: Przede wszystkim promocje – nawet do 30% zniżki na materace, łóżka i dodatki do sypialni. Ale nie tylko! W dniach 14 i 28 czerwca zapraszamy na bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą, który pomoże dobrać materac pod konkretne potrzeby i schorzenia. A do tego tort, kawa, miła atmosfera, rozmowy i uśmiech – bo to przecież święto!

Aneta: Chcemy podziękować każdemu klientowi, który nam zaufał – i zachęcić nowe osoby, by sprawdziły, czym wyróżnia się dobry materac od zwyczajnego. Warto poczuć to na własnych plecach.

Wspomnieliście o nowym salonie – to prawda, że otworzyliście kolejny punkt w Puławach?

Aneta: Tak! To nasz kolejny salon i ogromna duma. Puławy to piękne miasto z cudownymi ludźmi, więc decyzja była naturalna. Co ważne – prowadzimy go z tymi samymi wartościami co salon w Lublinie czy Zamościu: indywidualne podejście, porady fizjoterapeutyczne i najwyższa jakość obsługi.

Michał: I już widzimy, że to była dobra decyzja – klienci wracają, polecają nas dalej. To chyba najlepszy dowód, że idziemy w dobrym kierunku.

Nowy salon Dr Materac w Puławach:

i Autor: materiały prasowe Nowy salon Dr Materac w Puławach

Jakie macie plany na przyszłość?

Aneta: Wciąż chcemy się rozwijać – nie dla samego rozwoju, ale żeby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Przede wszystkim chcemy, by każdy, kto wejdzie do Dr Materac, poczuł, że trafił w dobre ręce.

Michał: I żeby spał lepiej. Bo zdrowy sen to naprawdę fundament zdrowia – i za mało się o tym mówi.

Dziękuję za rozmowę i gratuluję. Na koniec: dlaczego warto odwiedzić Wasz salon właśnie teraz?

Aneta: Świętujemy urodziny przez cały miesiąc, przygotowaliśmy świetne promocje i bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutami.

Michał: A do tego – dobra atmosfera, świetna kawa i fachowa pomoc. Po prostu: przyjdź poznaj nas i przekonaj się, dlaczego warto dbać o sen z Dr Materac.

i Autor: materiały prasowe Urodziny, tytuł "Sklepu Roku" i nowy salon. Dr Materac świętuje!

Z OKAZJI NASZYCH URODZIN ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE DNI PROMOCJI:

📍 Gdzie?

Dr Materac Lublin ul. Rusałka 13

Dr Materac Puławy ul. Zielona 14

Dr Materac Zamość ul. Lubelska 35

📅 Kiedy? Cały czerwiec – a w szczególności 14.06 i 28.06!

💸 Co zyskujesz?

Do 30% rabatu na materace, łóżka i akcesoria sypialniane

Bezpłatne porady fizjoterapeuty – tylko w dniach 14 czerwca i 28 czerwca

Pyszny tort, kawa, urodzinowa atmosfera i doradztwo na najwyższym poziomie.

