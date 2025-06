Spis treści

Wyjazd do sanatorium 2025

Wyjazd do sanatorium to doskonała okazja na podreperowanie zdrowia i zregenerowanie sił, nic więc dziwnego, że turnusy tego typu cieszą się coraz większą popularnością. Leczenie uzdrowiskowe łączy w sobie elementy rehabilitacji, fizykoterapii i edukacji zdrowotnej, a sam pobyt w sanatorium to również szansa na oderwanie się od codziennych obowiązków i stresów, co pozytywnie wpływa na psychikę i ogólny stan zdrowia.

Kto może ubiegać się o wyjazd do sanatorium?

Sanatoria są przeznaczone głównie dla osób, które potrzebują rehabilitacji po przebytych chorobach, operacjach lub urazach. Leczenie tego typu jest również skuteczne w przypadku chorób przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu czy cukrzyca. Co ważne, z dobrodziejstw sanatoriów mogą korzystać zarówno osoby starsze, jak i młodsze, które chcą poprawić swoje zdrowie i jakość życia.

Najlepsze sanatoria w Polsce. Kuracjusze zdecydowali [RANKING]

Najlepsze sanatoria w Polsce według opinii kuracjuszy. Gdzie najlepiej pojechać?

Wielu kuracjuszy tuż przed turnusem zastanawia się, do których sanatoriów warto jechać, a które lepiej omijać szerokim łukiem. Wśród sporej części społeczeństwa panuje przekonanie, iż niemalże każdy chce trafić do jednego z obiektów w Ciechocinku. To bez wątpienia kultowa miejscowość, lecz czy aby na pewno najlepsza?

W ostatnim czasie portal stronapodrozy.pl stworzył ranking najlepszych sanatoriów w Polsce na podstawie ocen, jakie internauci wystawili w opiniach Google. Co ważne, w zestawieniu uwzględniono tylko te placówki, które zgromadziły ponad 100 recenzji. Łącznie wytypowano 7 sanatoriów, a zaszczytne pierwsze miejsce powędrowało do Uzdrowiska Nałęczów, które przy 1,7 tys. opinii uzyskało średnią ocenę na poziomie 4,4. Jeśli jesteście ciekawi dalszej części rankingu, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.

Jak sprawdzić jaka jest kolejka do sanatorium?

Jeśli wybierasz się na turnus uzdrowiskowy i zastanawiasz się, które miejsce w kolejce zajmuje twoje skierowanie, pamiętaj, że bez wychodzenia z domu możesz to szybko sprawdzić. Wystarczy odwiedzić przeglądarkę skierowań na leczenie uzdrowiskowe NFZ, gdzie należy podać datę urodzenia i numer skierowania. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Kolejka do sanatorium. Jak sprawdzić numer? NFZ udostępnia narzędzie online.