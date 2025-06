Polska "perła" renesansu bije rekordy! Przyjeżdżają tu turyści z całego świata

AI wskazuje najlepszy polski film. To klasyk, który nie traci uroku od 1988 roku

Wśród polskich miast nie brakuje miejsc, które przyciągają turystów swoimi zabytkami, historią i niepowtarzalną atmosferą. Najczęściej na liście podróżniczych marzeń pojawiają się Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Warszawa. Tymczasem istnieją również mniej oczywiste perełki, które zyskują coraz większe uznanie – i to nie tylko wśród Polaków. Turyści z Wielkiej Brytanii, Izraela, Niemiec czy Kanady coraz chętniej wybierają właśnie polskie miasto na wschodzie, by poznać jego wyjątkową kulturę, spróbować lokalnych specjałów i odkryć prawdziwe piękno. To tutaj historia splata się z nowoczesnością, a liczne festiwale i wydarzenia sprawiają, że nie sposób się nudzić. Mowa oczywiście o Lublinie, czyli mieście, które zasłużenie zyskało miano "perły" renesansu.

Rekordowa liczba odwiedzających. Lublin przyciąga coraz bardziej

Jak czytamy na portalu metropolie.pl, Lublin w zeszłym roku odwiedziło aż 1,9 miliona turystów. Zdecydowaną większość stanowili Polacy, lecz nie brakowała także gości z zagranicy. Najliczniejsi byli Brytyjczycy (145 tys.), Izraelczycy (81 tys.), Niemcy (61 tys.), Amerykanie (39 tys.) i Kanadyjczycy (17,5 tys.). Coraz więcej osób daje się porwać urokowi miasta, które bywa określane jako "miasto inspiracji" i "perła" renesansu.

Miniony rok pokazał, że panuje prawdziwa „moda na Lublin". Przyjezdnych przyciąga renesansowa zabudowa Starego Miasta, przestrzenie spacerowe, a także liczne wydarzenia kulturalne i sportowe [...] -mówiła Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, czytamy na portalu metropolie.pl

Co zobaczyć w Lublinie? Obowiązkowe punkty na mapie

Zwiedzanie Lublina warto rozpocząć od jego bijącego serca – Starego Miasta. To właśnie tu znajdują się najważniejsze zabytki i świadectwa bogatej historii. Miasto odegrało kluczową rolę w historii Polski i Litwy – w 1569 roku podpisano tu unię lubelską. Spacerując wąskimi uliczkami można zobaczyć ponad 100 zabytków, w tym m.in. Stary Ratusz, Bazylikę oo. Dominikanów czy Teatr Stary. Nie można też pominąć Archikatedry Lubelskiej i Wieży Trynitarskiej, z której tarasu rozpościera się imponujący widok na panoramę miasta.

Co ważne, Lublin to nie tylko zabytki – to także tętniące życiem centrum kultury. Miasto regularnie gości znane festiwale, takie jak Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Lubliner Festiwal czy Wschód Kultury – Inne Brzmienia. Imprezy te przyciągają artystów i widzów z całego świata, sprawiając, że ulice zamieniają się w scenę pełną światła, muzyki i kolorów.