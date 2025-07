19-letni Damian to superbohater. Przepłynął 100 kilometrów. Wszystko dla Adasia

Zrobił to! Damian Błaszczyk (19 l.) z Biłgoraja (lubelskie) wskoczył do Zalewu Bojary i płynął ponad 44 godziny non stop, pokonując magiczny i kompletnie niewyobrażalny dystans 100 kilometrów. - To byłoby słabe, robić coś tylko dla siebie - mówił Super Expressowi tuż przed początkiem morderczego wyzwania. Płynął „Na fali nadziei“, jak nazywa się akcja charytatywna, która może pomóc wrócić do zdrowia małemu Adasiowi Iwaniejko.