Zakaz podlewania deszczówką. Nowe przepisy uderzą w oszczędnych!

Spis treści

Zbieranie deszczówki i wykorzystywanie jej do podlewania ogrodu, trawnika czy domowych roślin zyskało ogromną popularność wśród osób dbających o środowisko i domowy budżet. Przy wielu domach na wsiach można napotkać beczki, w których gromadzi się woda po deszczu. W ostatnich latach takie podejście zyskuje na popularności, tym bardziej wielu dziwi fakt, że już za kilka tygodni korzystanie z deszczówki może stać się nielegalne! Jak to możliwe?

Zakaz podlewania deszczówką. Będą kary

W ostatnich dniach media grzmią na temat tego, iż od 1 lipca 2025 roku wykorzystywanie deszczówki nie będzie legalne we wszystkich miejscach na świecie. Okazuje się bowiem, że m.in. we Francji w życie wchodzą nowe przepisy, które mogą zaskoczyć wielu właścicieli domów i ogrodów. Zbieranie deszczówki i wykorzystywanie jej do podlewania trawników, mycia aut czy spłukiwania toalet stanie się w tym państwie nielegalne, lecz tylko w określonych przypadkach.

We Francji wprowadzono zakaz wykorzystywania deszczówki zbieranej z dachów pokrytych materiałami zawierającymi azbest lub ołów. Decyzja ta podyktowana jest wynikami badań, które wykazały, że woda spływająca z takich powierzchni może być skażona substancjami rakotwórczymi i toksycznymi. Za naruszenie tego zakazu przewidziano surowe sankcje, w tym kary pozbawienia wolności do trzech lat oraz wysokie grzywny.

Czy w Polsce można zbierać deszczówkę?

Zbieranie deszczówki w Polsce jest legalne i wiele osób korzysta z tej możliwości. Polacy chętnie wykorzystują wodę np. w ogrodach lub do przydomowych prac. Do gromadzenia deszczówki najczęściej stosuje się naziemne zbiorniki, które można łatwo umieścić pod rynnami, wykorzystując dach jako naturalny system zbierania wody. Co ważne, choć zbieranie deszczówki w Polsce jest legalne, to warto pamiętać, by sprawdzać, z jakiej powierzchni spływa woda.

Dodatkowo należy regularnie czyścić zbiornik, aby uniknąć rozwoju bakterii i glonów, a w przypadku gdy deszczówka jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub zbiorczej, dobrze jest upewnić się, że posiadamy wymagane pozwolenie wodnoprawne. Mało kto o tym pamięta, ale istotne jest także, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.

Czy deszczówka jest dobra do podlewania?

Deszczówka jest wręcz idealna do podlewania i nawożenia roślin, ponieważ nie zawiera minerałów powodujących osadzanie się kamienia i innych zanieczyszczeń. Dodatkowo jest to duża oszczędność dla gospodarzy, lecz należy pamiętać, by korzystać ze sprawdzonej i czystej wody tego typu.

Czy znasz dobrze kwiaty cięte? Sprawdź, czy rozpoznasz je na zdjęciach Pytanie 1 z 15 Te kwiaty to: róże peonie gerbery Następne pytanie