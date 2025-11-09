Wypadek na Lubelszczyźnie. Są poszkodowani, poważne utrudnienia po zderzeniu dwóch aut

Wypadek na DK 17 w Suminie

Jak informuje policja, do wypadku doszło na trasie nr 17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim w miejscowości Sumin. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że dwa auta osobowe zderzyły się, gdy 62-letni kierowca suzuki z gminy Tarnawatka, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa 32-latkowi z gminy Jarczów, jadącemu volkswagenem touranem.

Trzy osoby podróżujące volkswagenem, czyli kierowca i dwoje pasażerów, zostały przewiezione do szpitala. Dwóm osobom z suzuki udzielona została pomoc medyczna na miejscu.

- powiedziała PAP nadkom. Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Poszkodowani trafili do placówek w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Policja kieruje auta osobowe na objazd lokalnymi drogami przez miejscowość Sumin, natomiast samochody ciężarowe muszą czekać na odblokowanie drogi.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

