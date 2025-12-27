To najbezpieczniejszy kraj na świecie

Wielu Polaków ma poczucie, że u nas żyje się spokojnie i często jest w tym sporo racji, bo na tle świata Polska wypada całkiem dobrze pod względem bezpieczeństwa. Kiedy jednak spojrzeć na dane i porównania międzynarodowe, okazuje się, że istnieje państwo, które regularnie wygrywa w zestawieniach "najspokojniejszych" miejsc do życia. Potwierdza to m.in. Global Peace Index (GPI), czyli ranking oceniający poziom pokojowości i bezpieczeństwa krajów na podstawie wielu wskaźników, od bezpieczeństwa społecznego po skalę konfliktów i militaryzację.

Najspokojniejszy kraj świata. Tu bezpieczeństwo to norma

Najbezpieczniejszym i najspokojniejszym krajem świata jest Islandia, która od lat zajmuje pierwsze miejsce w Global Peace Index – rankingu mierzącym poziom pokojowości i bezpieczeństwa państw na świecie. Oczywoście nie znaczy to, że nic złego się tam nie dzieje, ale w porównaniu z większością krajów świata poważna przestępczość jest rzadka, a ryzyko przypadkowych zagrożeń w życiu codziennym pozostaje niskie.

Najbezpieczniejszy kraj na świecie - Islandia

Islandia bez armii – kto dba o obronę kraju?

Mało kto o tym wie, ale okazuje się, że Islandia nie utrzymuje regularnych sił zbrojnych. Zamiast armii kluczową rolę odgrywają:

Islandzka Straż Przybrzeżna: (m.in. zadania na morzu, akcje ratownicze, nadzór) praktycznie "kręgosłup" służb bezpieczeństwa w kraju.

(m.in. zadania na morzu, akcje ratownicze, nadzór) praktycznie "kręgosłup" służb bezpieczeństwa w kraju. Policja: (w tym jednostki do zadań specjalnych), odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne.

(w tym jednostki do zadań specjalnych), odpowiedzialna za bezpieczeństwo wewnętrzne. Sojusze: Islandia jest w NATO, a ochronę przestrzeni powietrznej wspierają sojusznicy w ramach misji Icelandic Air Policing.

W skrócie Islandia to kraj, którego obronność opiera bardziej na współpracy międzynarodowej i wyspecjalizowanych służbach niż na własnej armii.

Islandia: co oferuje turystom oprócz bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo jest tu potężnym magnesem, ale niejedynym. Islandia przyciąga:

naturą jak z innej planety - wodospady, gejzery, czarne plaże, pola lawy,

gorącymi źródłami i kąpieliskami termalnymi,

zorzami polarnymi zimą i białymi nocami latem.