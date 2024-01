Targi Książki i Mediów VIVELO we wrześniu w Lublinie. "Kładziemy nacisk na multimedialność wydarzenia"

Lubelskie. Kamil podpalił kolegę, a potem trzymał go w domu przez kilkanaście godzin. Wojciech ma oparzenia ponad połowy ciała

— Z rozmachem rozwijamy markę Targi Książki i Mediów VIVELO, poszerzając listę miast, w których jesteśmy obecni. Z dumą ogłaszamy, że w pierwszy weekend września Lublin wypełni się pisarzami, twórcami internetowymi a przede wszystkim miłośnikami książek, którzy znajdą dla siebie przestrzeń na terenie obiektu Targi Lublin. Lublin to miasto pełne inspiracji, cieszymy się, że do kalendarza wydarzeń kulturalnych mieszkańcy i turyści mogą dopisać Targi VIVELO — mówi Irma Tomaszewska, dyrektor generalna Targów Książki i Mediów VIVELO.

i Autor: Targi Książki i Mediów VIVELO

Podczas Targów VIVELO w Lublinie wykorzystane zostaną rozwiązania, które sprawdziły się podczas pierwszej edycji, jak chociażby te mające na celu organizację sesji autografowych nawet najbardziej zasięgowych autorów w sposób bezpieczny i pozwalający odwiedzającym niezakłócenie zapoznawać się z ofertą wydawnictw.

— Niezmiennie kładziemy nacisk na multimedialność wydarzenia i na pokazanie, jak bardzo książka zmienia się i ewoluuje wraz z nami — dodaje Irma Tomaszewska.

Na terenie obiektu Targi Lublin zaplanowano atrakcyjne strefy tematyczne, bogaty program wydarzeń towarzyszących skierowany do szerokiej publiczności – zarówno do miłośników popularnych gatunków literackich, koneserów literatury ambitnej oraz młodych odbiorców literatury Young Adult. Program wydarzenia zostanie ułożony w taki sposób, aby przez dwa dni odwiedzający mogli wybierać spośród propozycji skrojonych na miarę dla każdej grupy docelowej.

Wydarzenie w Lublinie poprzedzą Targi Książki i Mediów VIVELO w Warszawie, które odbędą się w dniach 16-19 maja 2024 r. Tak jak w roku poprzednim, Targi VIVELO w stolicy będą zorganizowane na największym stadionie w kraju - PGE Narodowym.

— Zorganizowane przez nas po raz pierwszy w 2023 roku Targi Książki i Mediów VIVELO w Warszawie wpisały się w mapę kulturalną stolicy. Chcemy tę unikalną przestrzeń targową rozwijać w kolejnych miastach Polski — dodaje Irma Tomaszewska Dyrektor Generalna Targów Książki i Mediów VIVELO.

Podczas pierwszej edycji Targów Książki i Mediów VIVELO w Warszawie blisko 40 000 osób odwiedziło PGE Narodowy. Organizatorzy wykorzystali ok. 20 000 m2 powierzchni PGE Narodowego, aby stworzyć 11 stref tematycznych m.in. #spotkajautora, #booktok, #gaming, #lifestyle, #mamatatadziecko, #audio, na których odbyło się około 100 wydarzeń towarzyszących: pokazów, warsztatów, paneli i prezentacji. Swoją ofertę licznie zaprezentowały wiodące wydawnictwa, jak również księgarnie, organizacje branżowe, platformy cyfrowe oraz media tradycyjne - prasa, radio. Wydzielona została również specjalna strefa dla Agentów Literackich.

W trakcie Targów Książki i Mediów VIVELO 2023 w Warszawie odbyło się ponad 550 spotkań z autorami. Spotkać można było najbardziej znane nazwiska polskie nazwiska: prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Katarzynę Bondę, Katarzynę Kubisiowską czy Remigiusza Mroza, a na specjalne zaproszenie Targów VIVELO do Warszawy przylecieli m.in. Graham Masterton, Toshikazu Kawaguchi czy Harry Whittaker, syn Lucindy Riley. Do spotkań pisarzy z fanami wykorzystano płytę główną, która jest idealną przestrzenią do organizacji sesji autografowych nawet najbardziej zasięgowych autorów w sposób bezpieczny i pozwalający odwiedzającym w sposób niezakłócony zapoznawać się z ofertą wydawnictw.