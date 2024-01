i Autor: MG

QUIZ

Rozpoznasz zabytki i atrakcje turystyczne Lublina po zdjęciu? To łatwy QUIZ!

PW 10:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Czy dobrze znasz atrakcje turystyczne Lublina? Rozwiązanie tego quizu da ci odpowiedź na to pytanie! Twoim zadaniem będzie rozpoznanie zabytku lub charakterystycznego miejsca znajdującego się w stolicy Lubelszczyzny po dołączonej do pytania fotografii. To jak, podejmiesz wyzwanie?