i Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej Bierzmowanie w parafii Najświętszej Maryi Panny w Miętustwie

Powtórka z religii

QUIZ. Co pamiętasz z bierzmowania? Dobry katolik powinien mieć wynik 10/10

Bierzmowanie to w Kościele rzymskokatolickim jeden z siedmiu sakramentów. Obecnie jest traktowany jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej i udzielany kandydatom, którzy przyjęli już chrzest i Eucharystię. Sprawdźcie, co pamiętacie z lekcji religii i przygotowań do bierzmowania. W tym quizie dobry katolik powinien mieć wynik 10/10.