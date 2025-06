Dramat na wycieczce szkolnej. Popularna atrakcja zamknięta do odwołania

Nowe informacje

Wąwóz Korzeniowy Dół w Kazimierzu Dolnym zamknięty do odwołania. 10 osób trafiło do szpitala po wypadku

Wąwóz Korzeniowy Dół w Kazimierzu Dolnym (woj. lubelskie), będący jedną z największych atrakcji turystycznych regionu, został zamknięty do odwołania po groźnym wypadku, do którego doszło tam w czwartek 5 czerwca. Na wycieczkę szkolną z Warszawy spadł odłamany konar drzewa. Do szpitala trafiło dziesięć osób – dzieci i opiekunka.